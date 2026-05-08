Khatam al-Anbiya : nous avons attaqué et endommagé trois destroyers américains après le ciblage d’un pétrolier et d’un bateau iraniens

Le commandement militaire iranien a accusé, dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée américaine d’avoir violé le cessez-le-feu en vigueur en attaquant des navires iraniens à proximité du détroit d’Ormuz, selon un communiqué relayé par la télévision d’Etat.

L’armée américaine, « violant le cessez-le-feu, a pris pour cible un pétrolier iranien qui avançait dans les eaux côtières iraniennes dans la région de Jāsk en direction du détroit d’Ormuz, ainsi qu’un autre bateau qui entrait dans le détroit d’Ormuz en face du port émirati de Fujaïrah « , a affirmé le commandement des forces armées Khatam Al-Anbiya, cité par la chaîne de télévision Irib.

Nos forces armées ont directement riposté en attaquant des pièces navales militaires américaines à l’est du détroit d’Ormuz et au sud du port Shah Bahar leur causant des dégâts importants, a poursuivi le porte-parole de Khatam al-Anbiya.

Selon le commandement des forces navales du CGRI, ces dernières ont utilisé dans leur riposte « des missiles balistiques, des missiles Cruz anti navires et des dérobes kamikazes munis d’ogives hautement explosives ».

Une source informée a assuré pour l’agence Tasnim news que « les destroyers américains ont pris la fuite en direction de la mer d’Oman ».

Le CGRI a aussi accusé les forces américaines « d’avoir pris pour cible simultanément des zones civiles sur les côtes de Bandar Khmeir, Sirik et l’île de Qeshm en collaboration avec d’autres pays de la région ».

Des explosions ont été entendues dans un port de l’île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d’Ormuz, selon la télévision d’Etat.

Selon le média américain Fox news, l’armée américaine a effectué des raids sur le port de Qeshm et la ville de Bandar Abbas

Un responsable américain lui a affirmé l’armée américaine a pris pour cible un point d’inspection naval iranien à Bandar Karjan dans la ville de Minab.

Version américaine

Dans sa version des faits, l’armée américaine a indiqué avoir « ciblé des installations militaires iraniennes » après que trois de ses navires ont été attaqués en traversant le détroit d’Ormuz vers le Golfe.

« Les forces américaines ont intercepté des attaques iraniennes non provoquées et riposté avec des frappes défensives alors que des destroyers lance-missiles de la marine américaine franchissaient le détroit d’Ormuz vers le Golfe le 7 mai », a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient sur X, en ajoutant qu’il s’agissait de « missiles, drones et petits bateaux ».

« Nous affirmons que nous ne recherchons pas l’escalade, mais nous restons prêts et préparés à protéger les forces américaines », a assuré le CENTCOM.

Une source a dit à la radio militaire israélienne que « la friction entre l’Iran et les Etats-Unis était limitée et a pris fin »

Source : Divers