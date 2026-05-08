Comment l’Iran a-t-il contrecarré le « Projet Liberté » des USA dans le détroit d’Ormuz ?

La confrontation navale entre l’Iran et les États-Unis ne peut plus être interprétée selon les règles traditionnelles de la guerre navale classique, fondées sur la supériorité numérique des porte-avions, la supériorité aérienne absolue ou une victoire rapide par des frappes directes.

Les événements récents dans le détroit d’Ormuz, et les revers subis par les plans américains visant à garantir la liberté de navigation et à imposer un contrôle naval total au nom de la « liberté » et de « l’humanité », ont confirmé que la bataille dans le Golfe et le détroit d’Ormuz est régie par la logique de la « guerre navale asymétrique », par laquelle l’Iran cherche à modifier les règles du jeu plutôt que de s’engager dans une confrontation conventionnelle coûteuse qu’il risquerait de perdre en raison du déséquilibre des forces, de la supériorité numérique et technologique.

La stratégie iranienne repose ici sur la transformation des atouts américains en armes d’usure. Téhéran a adopté une stratégie navale axée sur la flexibilité, la dispersion, la multiplicité des sources de menaces et l’augmentation du coût de toute intervention militaire directe.

Dans ce cadre, Téhéran s’est doté d’atouts majeurs pour la gestion des confrontations navales. Le principal d’entre eux est sans doute la tactique des « attaques en essaim » menées à l’aide de vedettes rapides et légères. Au lieu de s’appuyer sur des navires de guerre lourds traditionnels, dont beaucoup ont été détruits au début du conflit, l’Iran a développé un vaste réseau de vedettes armées capables de se déplacer à grande vitesse et de lancer des attaques simultanées depuis plusieurs directions.

L’efficacité de cette tactique réside dans sa capacité à saturer les systèmes de défense avancés embarqués sur les navires américains : la densité des cibles et la vitesse de déplacement peuvent en effet saturer ces systèmes et réduire leur capacité de réaction précise. Ainsi, la « politique d’essaim » devient un outil permettant de perturber l’avantage qualitatif des États-Unis, contraignant la marine américaine à se maintenir à des centaines de kilomètres du détroit.

Le deuxième élément est l’intégration complète des zones côtières et maritimes au sein d’un même théâtre d’opérations. L’armée iranienne ne considère pas les eaux internationales comme un front distinct, mais plutôt comme un prolongement géographique de son littoral, de ses îles et de ses bases de missiles. C’est pourquoi la marine iranienne a déployé divers systèmes de missiles le long de la côte sud, capables de cibler les navires de guerre à différentes portées, créant ainsi une sorte de « parapluie de feu » permanent au-dessus du golfe Persique et du détroit d’Ormuz. Conformément à cette stratégie, l’objectif n’est pas nécessairement de couler les navires américains, mais plutôt de restreindre leurs mouvements et de leur interdire toute liberté de manœuvre.

Quant au troisième élément, les mines marines, elles figurent parmi les outils de dissuasion les plus efficaces et les moins coûteux. La simple « possibilité » de mines dans les voies maritimes sensibles implique des opérations de recherche et de déminage complexes, lentes et onéreuses pour toute force navale, opérations qui ne semblent pas facilement réalisables. En contrepartie, cette réalité confère à l’Iran la capacité d’exercer une influence qui dépasse le cadre de l’action militaire directe, en établissant des voies de navigation sûres, comme il le fait déjà aujourd’hui dans ses eaux territoriales.

Outre ce qui précède, l’Iran mise sur l’« ambiguïté opérationnelle » comme moyen de dissuasion pour gérer cette bataille navale. Dans une guerre asymétrique, l’incertitude devient une arme redoutable grâce à un déploiement massif, une grande flexibilité tactique et la dissimulation des positions, rendant difficile pour l’adversaire d’anticiper la forme, le moment ou l’origine d’une attaque. Ce type d’ambiguïté opérationnelle contraint la force attaquante à une extrême prudence et à investir des ressources considérables pour parer à toute éventualité.

De plus, un élément crucial de la stratégie iranienne réside dans l’intégration du champ militaire à la sphère économique mondiale. L’Iran comprend que toute perturbation de la sécurité dans le détroit d’Ormuz aura un impact direct sur les prix mondiaux du pétrole, le transport maritime, les marchés financiers et les coûts de l’assurance. Cela s’est avéré évident lors de l’opération de fermeture du détroit, démontrant la réussite de son pari stratégique et renforçant la réticence des décideurs américains à s’engager dans une confrontation ouverte.

Cependant, la stratégie navale iranienne ne se limite pas aux seuls tirs de feu et de missiles. Elle s’accompagne de cyberattaques contre les infrastructures maritimes et de campagnes médiatiques visant à amplifier l’impact psychologique et politique de la confrontation.

L’Iran accorde également une importance capitale au facteur temps, qu’il considère comme un élément stratégique crucial. Alors que la doctrine militaire américaine privilégie une résolution rapide et des frappes intensives, Téhéran emploie une stratégie d’« usure progressive », prolongeant les tensions et augmentant ainsi les coûts politiques et économiques au fil du temps. Le maintien d’un climat d’anxiété et d’instabilité dans le Golfe, même en l’absence de guerre ouverte, peut exercer une pression cumulative sur l’économie mondiale et influencer les calculs des décideurs politiques à Washington.

Par Hassan Haidar

Source : Al-Akhbar