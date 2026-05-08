Nouveaux affrontements vendredi dans le détroit d’Ormuz. L’Iran saisit un pétrolier

Des affrontements sporadiques ont éclaté dans l’après-midi de ce vendredi entre les forces iraniennes et des navires de guerre américains dans le détroit d’Ormuz, a rapporté l’agence de presse iranienne Fars news .

L’agence de presse iranienne Tasnim a pour sa part fait état d’« un échange de tirs limité avec l’ennemi américain aux alentours du détroit d’Ormuz » indiquant que des coups de feu avaient été entendus pendant deux heures dans la zone proche du détroit.

C’est la deuxième confrontation dans le détroit, la première avait eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi lorsque les forces navales iraniennes ont ouvert le feu sur trois destroyers américains après que l’armée américaine a pris pour cible un pétrolier iranien et un bateau et bombardé des zones civiles sur les côtes de Bandar Khmeir, Sirik et l’île de Qeshm, selon Khatam al-Anbiya, le QG des forces armées iraniennes.

De son côté, le commandement central américain (CENTCOM) a diffusé vendredi après-midi des images du bombardement de deux navires qu’il a présentés comme iraniens après qu’ils ont « tenté d’entrer dans un port iranien du golfe d’Oman en violation de l’embargo américain ».

Le commandement central américain a expliqué dans un communiqué qu’un avion de chasse F/A-18 Super Hornet de l’US Navy, opérant depuis le porte-avions USS George H.W. Bush, avait intercepté et immobilisé les deux navires, Sea Star 3 et Safda.

Pour sa part, la télévision iranienne a annoncé que les forces navales de l’armée ont saisi le pétrolier Ocean KOI dans les eaux de la mer d’Oman, et l’ont escorté jusqu’aux côtes méridionales du pays pour le remettre aux autorités judiciaires, l’accusant de chercher à « exploiter la situation dans la région et à nuire au processus d’exportation de pétrole et aux intérêts nationaux ».

A noter que site TankerTrackers a révélé que trois pétroliers iraniens vides avaient réussi à contourner l’embargo américain au cours des deux derniers jours et étaient retournés dans des ports iraniens.

Source : Médias