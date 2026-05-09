France : le gouvernement bloque les comptes bancaires de militants pro palestiniens

En France, des centaines de personnes ont vu leurs comptes bancaires bloqués sur décision administrative des ministères de l’Intérieur et de l’Économie, sans condamnation judiciaire préalable.

Le média en ligne Blast affirme dans une enquête publiée jeudi que le dispositif de gel des avoirs en France, présenté comme un outil de lutte contre le terrorisme, serait utilisé à l’encontre de militants pro palestiniens et de certaines figures de la communauté musulmane.

Selon cette enquête, plusieurs personnes visées auraient vu leurs comptes bancaires bloqués sur décision administrative des ministères de l’Intérieur et de l’Économie, sans condamnation judiciaire préalable.

Le gel des avoirs, prévu par le droit français, permet de bloquer temporairement les fonds d’individus soupçonnés de liens avec des activités terroristes.

Blast rapporte que certains concernés dénoncent une mesure prise sur la base de soupçons ou de propos publics, et évoquent des conséquences importantes sur leur vie quotidienne et professionnelle. Des avocats cités dans l’enquête estiment que les possibilités de recours sont limitées en raison des délais de procédure et du caractère administratif de la mesure.

L’enquête mentionne également des critiques d’experts de l’ONU, qui auraient exprimé des préoccupations sur l’usage disproportionné de ce dispositif et son impact potentiel sur la liberté d’association et d’expression.

Les autorités françaises, sollicitées par Blast, n’ont pas répondu aux questions détaillées du média, selon ce dernier.

Source : Médias