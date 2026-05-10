Un rapport révèle une base militaire israélienne secrète en Irak… Quels sont les détails ?

« Israël » a établi secrètement une base militaire dans le désert irakien peu avant le déclenchement de la guerre contre l’Iran, afin de soutenir sa campagne aérienne, c’est ce qu’a révélé le Wall Street Journal.

D’après le journal US, cette base comprenait des forces spéciales et servait de centre logistique pour l’armée de l’air israélienne. Elle incluait également des équipes de recherche et de sauvetage équipées pour récupérer les pilotes en cas de chute de leurs appareils. La base aurait été créée au su des États-Unis, bien que sans intervention directe de leur part.

La base secrète a failli être découverte début mars dernier après qu’un berger irakien a remarqué une activité inhabituelle d’hélicoptères et a alerté les autorités locales.

Le journal mentionne que les forces irakiennes envoyées pour enquêter ont été la cible de frappes aériennes israéliennes visant à empêcher la découverte du site, ce qui a entraîné, selon des responsables irakiens, la mort d’un soldat et fait deux blessés.

Le rapport indique également que des forces spéciales israéliennes entraînées pour ces opérations étaient stationnées sur la base, constituant un point de départ et de sécurisation avancé pour des opérations aériennes et terrestres sensibles dans la région.

Les États-Unis et « Israël » ont lancé une agression contre l’Iran le 28 février dernier, poussant la République islamique d’Iran à répondre par les opérations « Promesse Tenue 4 », ciblant des sites et des objectifs vitaux à l’intérieur des territoires palestiniens occupés ainsi que des bases américaines dans les pays du Golfe.