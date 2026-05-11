Netanyahu admet l’effondrement de l’image d’« Israël » auprès des jeunes Américains et la montée de leur sympathie pour la Palestine

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré lors d’un entretien avec l’émission « 60 Minutes » sur la chaine américaine CBS qu’il existe « une véritable crise de l’image d’Israël auprès de la jeunesse américaine ».

Netanyahu a estimé qu’« Israël est totalement exposé dans le monde », appelant au « développement d’outils pour influencer les cœurs et les esprits des jeunes Américains ».

Depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, ‘Israël’ fait face à une vague de colère sans précédent aux États-Unis, manifestée par de vastes protestations menées par des étudiants et de jeunes militants sur des dizaines de campus universitaires américains, en rejet de la guerre et des destructions massives subies par la bande de Gaza.

De grandes villes et universités américaines ont été le théâtre de sit-in et de manifestations continues dénonçant les crimes de guerre contre les Palestiniens. Cela reflète un changement notable de l’opinion publique, particulièrement chez les jeunes, où les sondages et les débats publics montrent une montée des critiques envers ‘Israël’ et un recul de la sympathie traditionnelle à son égard par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, Netanyahu a affirmé qu’il cherche à « réduire l’aide financière américaine à zéro », estimant qu’il est temps pour ‘Israël’ de « se sevrer du reste de l’aide militaire américaine », bien que Tel-Aviv reçoive annuellement environ 3,8 milliards de dollars de Washington dans le cadre de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux parties.