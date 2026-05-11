Jeu iranien sur les contradictions du Golfe | Téhéran remet sa réponse : les conditions de l’accord sont immuables

Par Mohammad Khajoui

Alors que se poursuit le cessez-le-feu fragile entre l’Iran et les États-Unis, et qu’aucune clarté ne se dessine à l’horizon pour un accord proche, Téhéran a envoyé hier sa réponse à la proposition américaine — reçue la semaine dernière — au médiateur pakistanais qui l’a, à son tour, transmise à Washington.

Peu de temps après, le président américain Donald Trump a annoncé sur la plateforme « Truth Social » que la réponse était « totalement inacceptable », ajoutant : « Je viens de lire la réponse reçue de ceux qu’on dit être les représentants de l’Iran. Elle ne m’a pas plu. Totalement inacceptable. Merci de votre attention sur ce point. »

Il semble, à travers certaines fuites, que l’Iran a réitéré son rejet de plusieurs clauses de ladite proposition, qu’il avait déjà qualifiées d’inacceptables.

Dans des déclarations à la chaîne « Al Jazeera », une source iranienne a décrit la réponse de son pays comme étant « réaliste et positive », précisant qu’elle « se concentre sur l’arrêt de la guerre dans toute la région, particulièrement au Liban, et le règlement des différends avec les États-Unis ».

Et d’ajouter : « notre réponse met l’accent sur la nécessité d’un mécanisme clair et garanti concernant la levée de toutes formes de sanctions, ainsi que sur la nécessité de garanties internationales claires quant à l’exécution de tout accord conclu avec Washington ».

Elle a estimé que « le traitement positif de notre réponse par les États-Unis ferait progresser les négociations rapidement », affirmant que « le choix est désormais entre les mains de Washington, et son engagement envers le réalisme politique sera décisif ».

De son côté, le journal « Wall Street Journal », citant des sources, a indiqué que « la réponse iranienne ne satisfait pas les demandes américaines d’obtenir des engagements concernant le programme nucléaire, ainsi que le stock d’uranium hautement enrichi », notant que « l’Iran propose l’arrêt des combats et le début d’une ouverture progressive du détroit d’Ormuz, parallèlement à la levée du blocus américain ».

Il propose également de « diluer une partie de l’uranium hautement enrichi et de transférer le reste vers un pays autre que les USA ».

Le journal a ajouté que « la réponse iranienne réclame des garanties assurant la restitution de l’uranium transféré en cas d’échec des négociations », et qu’elle inclut « la disposition de Téhéran à suspendre l’enrichissement de l’uranium à condition que ce soit pour une durée inférieure à 20 ans », tout en refusant « le démantèlement des installations nucléaires ».

Tandis que le chef de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir, qui assure personnellement la médiation, a déclaré qu’Islamabad « déploie tous ses efforts pour faire réussir la médiation et poursuit cette action », un premier commentaire de Trump n’a pas laissé présager un traitement « positif » de la réponse iranienne.

Il a souligné que « pendant 47 ans, les Iraniens n’ont cessé de temporiser et de nous faire attendre », laissant entendre que « l’argent que l’Iran a obtenu en vertu de l’accord nucléaire de 2015, il n’en obtiendra plus jamais de semblable ».

Trump a également abordé, dans ses allocutions quotidiennes, la question de l’uranium iranien enrichi enfoui profondément sous les décombres, soulignant que cet uranium est sous la surveillance de la Force spatiale américaine, menaçant que si quelqu’un s’en approche, « nous le saurons et nous le ferons exploser », ajoutant que les États-Unis l’atteindront un jour.

Il a réitéré le décompte de ses « exploits » dans la guerre, affirmant : « Nous pouvons agir militairement contre l’Iran pendant deux semaines supplémentaires, et frapper chacun des objectifs fixés. Nous avons peut-être déjà accompli environ 70 % de nos objectifs. »

Pendant ce temps, en plein cœur de la tension persistante liée à la guerre contre l’Iran, la division entre les deux pôles principaux du « Conseil de coopération du Golfe », à savoir l’Arabie saoudite et les Émirats, apparaît plus clairement que jamais.

Les deux pays divergent totalement sur la hiérarchie des menaces, ainsi que sur le modèle de traitement avec Téhéran.

C’est là que réside le point de faiblesse stratégique que la République islamique a saisi en toute conscience, et qu’elle a transformé ces derniers jours en pivot de sa politique régionale.

En effet, Téhéran suit une politique double et minutieusement calculée, dont le titre est « punir les Émirats à grande échelle », en échange d’un « traitement flexible avec l’Arabie saoudite » ; une politique révélée clairement par les développements des dernières semaines.

Le 4 mai courant, parallèlement au lancement du projet défaillant que le président américain Donald Trump a nommé « Projet Liberté », les attaques iraniennes par drones et missiles sur la zone industrielle et les complexes énergétiques de Fujaïrah, aux Émirats, ont surpris beaucoup de monde, bien que Téhéran se soit abstenu de les revendiquer officiellement, veillant à les maintenir dans une zone d’ombre.

Bien que les défenses aériennes émiraties aient affirmé avoir intercepté 3 missiles de croisière et 12 missiles balistiques, le déclenchement d’incendies dans la zone industrielle de Fujaïrah a montré que les attaques ont atteint leurs cibles et causé des dommages tangibles.

Ces frappes ont représenté la traduction concrète d’une menace que l’Iran avait transmise, moins d’une semaine auparavant, via ses canaux diplomatiques à l’Arabie saoudite.

Selon le « Wall Street Journal », Téhéran a informé Riyad qu’il comptait cibler « sévèrement » Abou Dhabi, dans ce qui a semblé être une tentative de placer le Royaume face à un fossé plus profond avec son allié traditionnel, et d’assurer qu’il reste dans une position de spectateur.

Les données indiquent que l’Arabie saoudite a exprimé une opposition explicite et sur un ton ferme au discours et aux mesures de l’Iran, mais qu’elle s’est, en revanche, pratiquement abstenue de prendre la moindre mesure pour soutenir les Émirats.

L’Iran considère que les Émirats ont adopté durant la guerre, et même après le cessez-le-feu, une approche hostile à son égard, et ont travaillé à renforcer leurs liens sécuritaires, militaires et politiques avec ‘Israël’.

Cette perception a été exprimée par le membre de la commission de la sécurité nationale au parlement iranien, Ali Khezrian, lorsqu’il a déclaré récemment que « l’Iran ne considère plus les Émirats comme un voisin, mais comme une base pour ses ennemis ».

Il a ajouté que l’Iran « traitera désormais avec les Émirats de la même manière qu’avec la région du Kurdistan irakien, c’est-à-dire qu’il prendra l’initiative de cibler tout site qu’il juge constituer une menace pour sa sécurité ».

À l’opposé de la tension aiguë avec les Émirats, la diplomatie iranienne avec l’Arabie saoudite ne s’est pas arrêtée, elle a même connu une intensification notable.

À peine 48 heures après les attaques de missiles sur Fujaïrah, les ministres des Affaires étrangères de l’Iran et de l’Arabie saoudite, Abbas Araghchi et Fayçal ben Farhane, ont eu un entretien téléphonique au cours duquel ils ont souligné « la nécessité de renforcer la coopération régionale pour empêcher l’escalade des tensions ».

Selon le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères, les deux parties ont convenu de « la poursuite de la voie diplomatique et du renforcement de la coordination étroite entre les pays d’Asie de l’Ouest ».

Ces contacts portent un message clair à Riyad signifiant que Téhéran ne cherche pas une confrontation globale avec l’ensemble du « Conseil de coopération du Golfe », et qu’il est prêt à préserver les intérêts et la sécurité de l’Arabie saoudite en tant qu’acteur régional majeur.

Dans ce contexte, l’ambassadeur de l’Iran à Riyad, Alireza Enayati, a affirmé la semaine dernière que « le Royaume d’Arabie saoudite reste attaché à sa position de soutien à la désescalade et à la prévention de tout embrasement supplémentaire ».

À travers cette politique basée sur « le mouvement entre les différends », Téhéran cherche concrètement à empêcher la transformation de Riyad et d’Abou Dhabi en un front uni face à lui.

Parallèlement, la désescalade entre l’Iran et l’Arabie saoudite se fait sous médiation chinoise. Pékin, qui parraine le rapprochement entre les deux pays depuis 2023, veille à maintenir son rôle de médiateur entre Téhéran et Riyad, et cherche à s’établir comme une puissance asiatique garante de la stabilité régionale. La Chine a d’ailleurs annoncé récemment une initiative en 4 points pour instaurer la paix dans la région.

En conclusion, l’ensemble de ces indicateurs montre que l’Iran met en œuvre une stratégie qui semble intelligente, mais qui comporte en même temps une grande part de risque.

D’un côté, il exerce une pression maximale sur les Émirats — qui accueillent des bases militaires américaines et sont considérés comme le plus proche allié d’Israël dans la région — afin d’envoyer un message de dissuasion et de montrer que le coût de la coopération militaire avec les États-Unis et Israël pourrait être la paralysie de l’économie et la menace de la sécurité intérieure.

D’un autre côté, il veille à préserver ses relations avec l’Arabie saoudite et à travailler à leur restauration, afin d’empêcher que l’ensemble du « Conseil de coopération du Golfe » ne devienne un front uni contre lui.

Malgré ce qui précède, cet équilibre pourrait rester fragile ; car si le différend saoudo-émirati se transformait en une course aux armements et une compétition sécuritaire plus intense entre les deux parties, Téhéran pourrait se retrouver, au bout du compte, face à deux adversaires plus puissants et mieux armés.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar