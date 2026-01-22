Trump veut «entamer immédiatement» des négociations pour l’achat du Groenland. 1 million $ à chaque Groenlandais

Donald Trump s’est exprimé en marge du Forum économique mondial de Davos, affirmant vouloir « entamer immédiatement » des négociations en vue de l’acquisition du Groenland.

Le président américain a qualifié l’île de territoire américain, estimant que seuls les États-Unis étaient en mesure d’en assurer la protection.

Il a également soutenu que Washington avait commis une erreur en « cédant » le Groenland au Danemark après la Seconde Guerre mondiale.

Selon lui, il n’y aurait « rien de mal » à acheter des territoires, rappelant que les États-Unis comme les pays européens y ont eu recours à plusieurs reprises par le passé.

Donald Trump a toutefois assuré que Washington n’avait pas l’intention d’utiliser la force militaire pour parvenir à ses fins.

Il a néanmoins averti que les États-Unis « se souviendraient » d’un éventuel refus du Danemark de céder l’île.

L’Europe « ne prend pas la bonne direction », estime Trump

Au cours de son discours, Donald Trump a vivement critiqué l’Europe, qu’il juge aujourd’hui méconnaissable.

« J’aime l’Europe et je veux la voir prospérer, mais elle ne prend pas la bonne direction. Ces dernières décennies, il est devenu généralement admis à Washington et dans les capitales européennes que la seule façon de faire croître une économie occidentale moderne passait par des dépenses publiques toujours plus élevées, une immigration de masse incontrôlée et des importations étrangères incessantes », a-t-il déclaré.

Selon le président américain, cette orientation se traduit par des déficits budgétaires et commerciaux records, ainsi que par une augmentation rapide de la dette publique.

Trump prêt à offrir 1 million de dollars à chaque Groenlandais

Par ailleurs, le Daily Mail a rapporté que Trump s’est dit prêt à offrir 1 million de dollars à chaque Groenlandais. Chaque habitant de l’île devrait voter pour rejoindre les États-Unis, selon la même source. La population de l’île est d’environ 57.000 habitants.