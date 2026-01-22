Emeutes en Iran: 3117 personnes tuées. Des balles israéliennes retrouvées dans les corps d’enfants

La cérémonie funéraire de 100 effectifs des forces de sécurité de la République islamique et de civils ordinaires, tués lors de récentes émeutes en Iran, devant l’Université de Téhéran, mercredi 14 janvier 2026. ©Tasnim

Dans un communiqué publié, le mercredi 21 janvier, la Fondation des martyrs et des anciens combattants de la République islamique d’Iran a cité les dernières données obtenues par l’Organisation iranienne de médecine légale, confirmant qu’au cours des récentes émeutes survenues dans le pays, au moins 3 117 personnes ont été tuées, parmi lesquelles figurent 2 427 civils innocents et effectifs des forces de sécurité.

« Pour quel péché ces enfants opprimés d’Iran ont-ils été tués ? Le sang de ces jeunes gens a coulé sur le sol. [Ces derniers étaient] victimes de la cruauté et de la brutalité d’éléments terroristes entraînés », peut-on lire dans ce communiqué qui a ajouté que les corps de certains de ces martyrs ont été « brûlés, décapités et démembrés ».

Selon ce texte, beaucoup de martyrs étaient des passants tués intentionnellement ou victimes de fusillades aveugles. Certains d’autres étaient des manifestants qui ont été pris pour cible par des « éléments terroristes ».

« Tous, à l’instar des martyrs des huit années de la Défense sacrée et d’autres martyrs de la Révolution islamique, sont des enfants de cette nation », a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, la Fondation des martyrs et des anciens combattants de la RII a ajouté que la nation iranienne ne laissera pas [sans punition] « les terroristes affiliés au régime sioniste, leurs partisans et leurs agents, soutenus par les dirigeants criminels des États-Unis », qui ne se sont abstenus d’aucune d’agression et de barbarie contre la vie, les biens et les symboles sacrés de la nation iranienne.

Entre-temps, l’agence de presse TASS, citant des sources sécuritaires iraniennes, a rapporté que des balles israéliennes ont été retrouvées dans les corps d’enfants tués par des terroristes lors des troubles en Iran.

Ce qui avait commencé comme des manifestations pacifiques à la fin du mois dernier a progressivement dégénéré en violences, des émeutiers semant le chaos à travers le pays, tuant des membres des forces de sécurité et des civils et s’attaquant aux infrastructures publiques. Ce que les autorités iraniennes ont lié aux États-Unis et au régime israélien. Et d’ailleurs, les États-Unis et l’agence d’espionnage israélienne Mossad ont admis leur implication dans ces troubles.

Arrestation de 145 émeutiers

Entre-temps, le ministère iranien du Renseignement a annoncé l’arrestation de 45 membres de groupes armés anti-émeutes à Kermanshah (ouest) et la saisie des armes en leur possession.

Le ministère a confirmé le démantèlement de cellules armées à Kermanshah affiliées à des organisations pro-monarchiques et à d’autres liées à l’entité israélienne, qui ont contribué aux violences.

Parallèlement, le colonel Hossein Mafi, chef de la police de Rey, a annoncé l’arrestation de 100 chefs et membres impliqués dans les récentes émeutes dans la ville.