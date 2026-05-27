Qabalan appelle à un compromis saoudo-iranien au Liban… et adresse un message à Aoun

Le mufti jaafari supérieur, cheikh Ahmad Qabalan, a appelé à un « compromis saoudo-iranien » pour désamorcer « la crise du Liban », considérant qu’Israël a perdu sa guerre dans les localités frontalières.

Dans son message de la fête d’Adha, cheikh Qabalan a déclaré que « la guerre des USA et d’Israël contre l’Iran a lamentablement échoué, et les capacités stratégiques des USA qui engloutissent le monde ont été englouties par la guerre de l’Iran et du détroit d’Ormuz, tandis qu’Israël — pour qui Washington et l’OTAN ont mobilisé un arsenal de la taille de la « carte du Grand Israël » — a perdu sa « grande guerre » dans toutes les localités frontalières aux mains de la Résistance ».

Par ailleurs, concernant les négociations avec l’ennemi, il a souligné que « les cartes internes du Liban sont fortes et se prêtent grandement à la manœuvre régionale souveraine, car la Résistance remporte la plus grande bataille de résilience historique et écrase le plus dangereux arsenal sioniste-américain tout le long de la ligne de front, ce qui nous place au cœur d’une équation nationale très forte et interdit au pouvoir libanais ses choix suicidaires. Aujourd’hui, il n’y a d’autre garant pour la souveraineté du Liban et ses frontières que la Résistance légendaire et son peuple ».

Cheikh Qabalan a en outre estimé que « s’il doit y avoir une demande en faveur du Liban et de la région, rien n’est plus important qu’un compromis saoudo-iranien pour désamorcer la crise du Liban et de la région, et pour empêcher la sédition des agents de Washington et de Tel-Aviv de brûler le tissu du Liban et de la région, la garantie de ce très grand objectif étant deux grandes puissances : l’Arabie saoudite et l’Iran ».

Message au président Aoun

De même, cheikh Qabalan a adressé un message au président de la République Joseph Aoun, affirmant : « Vous pouvez être le président rassembleur du Liban, et nous n’acceptons pas que vous soyez le président qui divise le Liban, nous ne voulons pour vous que d’être le président national rassembleur, et le choix est entre vos mains ».

Et d’ajouter: « Rien n’est plus important pour le Liban, après sa souveraineté et ses fronts nationaux, que son unité et sa paix civile. L’insistance de certains à déchirer l’intérieur libanais au profit de Washington et des plans de Tel-Aviv pousse le Liban vers la pire des catastrophes… ».

« Le pouvoir libanais est sommé d’apporter des réponses nationales, frontalières et unitaires, et non de vendre le Liban, de déchirer son unité interne et d’enflammer sa doctrine nationale. Quiconque a libéré le Liban de l’occupation sioniste n’acceptera pas sa sionisation à nouveau », a-t-il renchéri.

Cheikh Qabalan a en outre prévenu que « frapper l’armée libanaise dans le cadre de n’importe quel jeu américano-sioniste brûlera le Liban », tenant le pouvoir libanais pour responsable de « toute catastrophe touchant à la paix civile ».

Et de poursuivre : « L’armée libanaise est la garante de la paix civile, et il n’y a de crainte pour l’armée que face à l’aventure du pouvoir libanais et à sa chute dans un projet américano-sioniste qui veut faire exploser le Liban de l’intérieur ».

Source : Médias