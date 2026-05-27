Ancien général israélien: Les mains d’« Israël » sont liées par les drones d’assaut…Le statut de l’Iran s’est renforcé à l’échelle régionale

Le général de réserve et ancien chef du Conseil de « sécurité nationale » israélien, Giora Eiland, a reconnu que « la guerre actuelle, qui se concentre presque entièrement dans le Sud (du Liban), est pour le Hezbollah une guerre tactique dans laquelle il détient l’avantage grâce à ses drones d’assaut du Hezbollah ».

« Les colons du Nord sont désespérés et veulent le calme »

Eiland a déclaré dans une intervention sur la chaîne israélienne 12: « Même si vous repoussez les lanceurs de drones vers le nord, ils peuvent simplement utiliser des drones de plus grande portée, atteignant 25 kilomètres, car en fin de compte, il ne s’agit que d’un câble de fibre optique plus long, et les résultats resteront donc largement similaires ».

Il a ajouté : « Concernant le Nord, lorsqu’il y a un grand fossé entre les objectifs et les moyens disponibles pour les atteindre, le résultat est généralement catastrophique. Et si vous écoutez les chefs des autorités locales dans le Nord, vous entendrez des gens désespérés, et tout ce qu’ils veulent maintenant, c’est le calme ».

Il a révélé que « les chefs des autorités locales ne supplient plus pour la « victoire », mais seulement pour le calme », avant de poursuivre : « C’est une situation terrible dans laquelle nous sommes arrivés, et je ne vois pas cela changer dans les prochains jours ».

Et de poursuivre: « L’objectif doit être limité : parvenir avec le Hezbollah à un véritable cessez-le-feu. Nous ne les attaquons pas, et ils ne nous attaquent pas ».

Il a admis qu’« Israël » est arrivé depuis des semaines à une situation qu’il n’avait jamais vue auparavant : « Les mains totalement liées », soulignant que « les opérations de l’armée israélienne dans le sud du Liban auront un prix, très probablement en termes de pertes (blessés/morts) ».

« Israël a renforcé le statut régional de l’Iran »

Concernant l’Iran, Eiland a déclaré : « Les Iraniens sentent actuellement qu’ils ont le dessus. Ils détiennent désormais la carte la plus importante : le contrôle du détroit d’Ormuz ».

Il a affirmé qu’« Israël n’a rien accompli dans cette guerre, mais a seulement renforcé le statut régional de l’Iran, et les Iraniens sentent aujourd’hui que leur situation est bien meilleure que ce que nous pensions ou espérions il y a deux mois et demi ou trois mois, lorsque la guerre a commencé ».

Source : Médias