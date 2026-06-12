La marine du CGRI déjoue une tentative de transit illégal du détroit d’Ormuz

Un véhicule de la marine du CGRI tirant un missile lors d’un exercice dans le golfe Persique, le 16 février 2026. ©AFP

Les explosions entendues dans le comté de Sirik, dans la province de Hormozgan, ont été provoquées par une intervention de la marine du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) contre un pétrolier en infraction qui tentait de franchir illégalement le détroit d’Ormuz, en violation des consignes de sécurité iraniennes, selon un rapport.

Citant une source sécuritaire iranienne, la radiotélévision de la République islamique d’Iran (IRIB) a rapporté jeudi que cet incident faisait suite à de nouveaux actes d’agression et de provocations maritimes perpétrés la nuit précédente par le régime américain terroriste et infanticide sur les côtes méridionales de l’Iran.

En réponse, la marine du CGRI a renforcé son contrôle sur cette voie maritime stratégique, multipliant les avertissements publics selon lesquels toute navigation dangereuse ou tout passage non autorisé par le détroit d’Ormuz serait considéré comme une menace sérieuse pour la sécurité de l’Iran et la stabilité régionale.

« À la suite des actes criminels de l’armée terroriste américaine sur les côtes méridionales de l’Iran, la marine du CGRI a fermé le détroit d’Ormuz à toute navigation dangereuse ou provocatrice », a déclaré la source.

« Par des communiqués successifs, nous avons clairement mis en garde tous les navires contre toute tentative de passage du détroit. De tels actes sont considérés comme une violation directe de la sécurité », a-t-elle ajouté.

La source a souligné que la marine du CGRI prendrait des mesures fermes et sévères contre tout navire contrevenant à ces consignes.

« Les capitaines et commandants de navires ne doivent pas se laisser tromper par les fausses assurances ou les provocations du régime terroriste américain. Ils doivent se conformer strictement aux consignes de la marine du CGRI et rester ancrés dans des zones sûres », a-t-elle averti.

Selon la source sécuritaire, le navire impliqué dans le dernier incident était un pétrolier déclaré contrevenant aux règles maritimes.

Après avoir reçu des avertissements clairs des forces navales du CGRI, le pétrolier a été contraint d’abandonner sa tentative et de se conformer à l’interdiction de transit par le détroit d’Ormuz.

La marine du CGRI, agissant conformément à son devoir inhérent de protéger la souveraineté maritime de l’Iran, continue de maintenir une vigilance totale et une surveillance active de cette voie navigable stratégique.

« Nos forces mènent actuellement des opérations de surveillance et de patrouille approfondies dans le détroit d’Ormuz. Tout navire qui tentera de franchir cette voie de passage vitale sera confronté avec fermeté et détermination », a ajouté la source.

Cette dernière opération démontre une fois de plus la ferme détermination de la marine du CGRI et son contrôle total sur le détroit d’Ormuz face aux provocations américaines et aux menaces constantes qui pèsent sur la paix et la sécurité régionales.

Source : Avec PressTV