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    Député Fadlallah : Les positions de certaines parties manquent de responsabilité nationale globale et servent l’ennemi

      Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance
      Rédaction du site

      Le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la « Fidélité à la Résistance », a affirmé que certaines parties en Liban abordent les développements actuels selon des perspectives partisanes, confessionnelles, communautaires et régionales.

      Il a souligné qu’elles ne perçoivent pas la réalité nationale avec la responsabilité globale requise envers tous les Libanais, se contentant de traiter l’agression et ses répercussions de manière partielle et limitée.

      M.Fadlallah a indiqué que certains de ceux qui sont au pouvoir agissent comme s’ils n’étaient pas concernés par la responsabilité nationale collective. Il a insisté sur le fait que le Liban a plus que jamais besoin aujourd’hui de véritables hommes d’État, respectueux de la Constitution, du Pacte national et des lois, et engagés à préserver les intérêts de tous les citoyens sans exception.

      Il a ajouté que toute position, décision ou comportement politique impactant négativement l’unité du pays ou servant l’ennemi — de manière directe ou indirecte — est une position rejetée, condamnée et dénoncée. Il a réaffirmé que le critère fondamental pour évaluer les positions doit être leur degré de conformité avec l’intérêt national supérieur.

      Par ailleurs, M.Fadlallah a souligné que porter atteinte aux sacrifices des Libanais ou ignorer la souffrance du peuple face à l’agression en cours est inacceptable. Il a précisé que la confrontation avec l’ennemi ne signifie en aucun cas fermer les yeux sur les dépassements ou les tentatives visant à attiser les divisions internes.

      Et de conclure: L’accent a été mis sur le fait que la priorité absolue demeure la protection de la patrie, la préservation de son unité interne et le renforcement de la cohésion nationale face aux défis et aux agressions continues.

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