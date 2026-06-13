L’Irak annonce avoir déjoué un complot visant à assassiner le chef et plusieurs responsables du Service de sécurité nationale

Le Service de sécurité nationale irakien a annoncé vendredi après-midi avoir déjoué un complot « dangereux et criminel » visant à assassiner le président de l’institution, son porte-parole officiel, le directeur de la sécurité de Bagdad ainsi qu’un certain nombre d’officiers de cet organisme.

Selon l’agence IRNA, le Service de sécurité nationale a indiqué dans un communiqué que « ce projet avait été élaboré par une cellule terroriste liée au groupe dénommé Rassemblement national irakien pour la libération et le changement ».

L’organisme a précisé que « la découverte de ce complot faisait suite à une opération de renseignement comprenant des activités de surveillance, de suivi et d’infiltration ».

D’après le communiqué, « les enquêtes et les interrogatoires ont révélé que les membres de cette cellule ont dépassé le stade de l’incitation et des menaces pour entrer dans une phase opérationnelle », consistant à « attribuer les missions, identifier les cibles et préparer les armes destinées à mener les assassinats ».

Le Service de sécurité nationale a souligné que « ses forces, agissant de manière préventive et après avoir obtenu les autorisations judiciaires nécessaires, étaient parvenues à identifier, suivre puis arrêter les personnes impliquées dans cette affaire ».

Le Service de sécurité nationale irakien a également indiqué que « les preuves et les équipements liés à ce complot avaient été saisis avant que celui-ci ne puisse être mis à exécution ».

Le communiqué conclut en précisant que « les aveux des suspects concernant les modalités de leur recrutement, les missions qui leur avaient été confiées ainsi que les différentes étapes de la préparation de l’opération sont désormais entre les mains des services de sécurité ».

Source : Médias