Général de réserve israélien : Les missiles iraniens ont causé des dégâts considérables à « Israël » et la censure empêche la publication

L’ancien commandant de la marine israélienne, le général de réserve Eliezer Marom, a évoqué l’ampleur du danger que représentent les missiles iraniens, reconnaissant les dégâts considérables qu’ils ont infligés à « Israël ».

Dans une interview accordée au journal Maariv, Marom a déclaré : « Nous avons constaté les dégâts que peuvent causer même des salves limitées de missiles iraniens. Les dégâts ici en Israël sont énormes. Massifs. Une grande partie de ces dégâts nous est cachée, ou nous n’en avons pas connaissance, en raison de la censure militaire. » Il a également averti que les Iraniens produisent massivement des missiles balistiques ».

Cette reconnaissance israélienne du développement des capacités iraniennes et des pertes qu’elles infligent à l’entité occupante intervient quelques jours après la riposte de l’Iran à l’agression israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth. L’Iran a ciblé plusieurs sites sensibles dans le nord de la Palestine occupée.

L’Iran a infligé de lourdes pertes à l’entité occupante lors des récentes escalades de violence, en réponse à l’agression de cette dernière contre l’Iran et le front de la résistance. Cependant, l’occupation dissimule délibérément ses pertes dans une tentative désespérée de maintenir le moral des troupes et de revendiquer une « victoire ».

Source : Médias