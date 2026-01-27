Le système magique du sionisme… et la magie du peuple

Si je critiquais une action abusive de l’Inde au Cachemire, vous attendriez-vous à ce que je sois accusé de crime de haine anti-hindou ?

Si vous critiquiez une opération militaire indienne, devriez-vous préciser d’emblée : « Je ne hais ni les hindous ni leur religion et je ne suis absolument pas hindouphobe » ?

S’il y avait une opposition internationale à une action des forces armées indiennes, vous attendriez-vous à ce que les gouvernements occidentaux se précipitent pour légiférer afin de réprimer cette opposition, sous prétexte qu’elle mettrait en danger la communauté hindoue ?

Vous serait-il jamais venu à l’esprit, même dans vos rêves les plus fous, qu’une critique des actions violentes du gouvernement indien puisse être interprétée comme une attaque contre la foi hindoue et ses fidèles ?

Vous voyez sans doute où je veux en venir.

Personne normale : Massacrer des dizaines de milliers de civils, c’est terrible. Personne dérangée : Ah, donc vous dites que vous détestez les juifs. Vous dites que les juifs ne devraient pas se défendre. Vous voulez que tous les juifs meurent pour qu’il n’y en ait plus aucun parce que vous les détestez. Juifs juifs juifs juifs juifs.

On ne s’attend pas à ce que les critiques de l’État indien soient présentées comme une attaque contre sa religion majoritaire, car notre société n’a pas été conditionnée à avoir cette attente. En revanche, nous avons été conditionnés à avoir cette attente concernant Israël.

L’association entre antisémitisme et critique de l’État d’Israël n’est pas naturelle. Ce n’est pas quelque chose qui viendrait spontanément à l’esprit d’une personne non avertie.

Si l’on montrait à un homme n’ayant jamais entendu parler d’Israël ou de la Palestine des images du génocide à Gaza, il réagirait instinctivement avec horreur et dirait que ce qu’il voit est une chose horrible. Si quelqu’un s’empressait ensuite de lui expliquer que ce qu’il vient de dire est en réalité un acte haineux de persécution religieuse, il serait très surpris et déconcerté. Car il n’a pas été endoctriné à faire cette association, de la même manière que vous n’avez pas été endoctriné à associer la critique du gouvernement indien à une attaque contre l’hindouisme.

C’est une association totalement contre-intuitive. Il n’y a rien là-dedans que vous puissiez découvrir par vous-même, par l’observation et le raisonnement. C’est quelque chose que d’autres doivent vous enseigner. Il faut vous l’expliquer.

C’est la traduction littérale du mot hébreu «hasbara». Cela signifie «explication». Israël et ses partisans ont passé des décennies à «expliquer» au monde que toute critique de l’État d’Israël est en réalité un crime de haine abominable contre les juifs et leur religion, car autrement, une personne sensée n’y penserait même pas.

C’est tout simplement stupéfiant. L’idéologie politique qui soutient ce minuscule État d’apartheid a été si efficace pour influencer l’opinion du monde entier que ces efforts nous affectent tous. C’est tellement efficace que, même lors d’une soirée entre amis aux États-Unis, à moins de très bien connaître les personnes présentes, si le sujet d’Israël est abordé, vous comprendrez immédiatement que la soirée risque d’être très désagréable.

C’est stupéfiant de constater à quel point cette idéologie a influencé la culture et les institutions de notre société. C’est presque magique.

«Grâce au système magique du sionisme…», déclare Daniella Weiss, figure de proue de l’extrême droite israélienne et ancienne maire de Kedumim, expliquant comment surmonter la «grande difficulté» que représente l’établissement de colonies sionistes à Gaza.

Dans le documentaire de la BBC intitulé «Les Colons», elle expose clairement sa vision : procéder au nettoyage ethnique des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie et les remplacer par des colons juifs. «Nous voulons passer d’un million à deux millions», affirme-t-elle, faisant référence à l’expansion de la population de colons en Cisjordanie. Elle évoque le recours au lobbying pour «influencer» les personnalités de gauche, les gouvernements et les nations du monde entier, dans le cadre d’une stratégie visant à «racheter» la terre et à apporter ce qu’elle appelle «la lumière à la place des ténèbres». Son discours reflète une vision suprématiste du monde qui fait écho à l’idéologie prônée par Netanyahou et le gouvernement israélien.

Il y a un passage du documentaire de Louis Theroux, «Les Colons», sorti l’an dernier, qui m’a particulièrement marqué : Daniella Weiss, figure de proue des colons israéliens, y qualifie le sionisme de «système magique».

«Les colonies juives à Gaza représentent une étape très difficile qui exige beaucoup d’efforts», a déclaré Weiss à Theroux. «Il faut influencer la gauche, le gouvernement, les nations du monde, grâce à ce système magique : le sionisme».

Il n’est pas surprenant d’apprendre que Weiss perçoit ses actions comme une forme de magie. Sur le papier, elle et ses semblables ne devraient pas être capables de telles choses. Imposer de force un État ethnique étranger sur une civilisation préexistante et le marteler violemment, en dépit de tous les instincts naturels de la région, est déjà aberrant. Mais convaincre le reste du monde de soutenir ce projet ? Au point que cela affecte nos relations interpersonnelles et nos interactions à l’autre bout du monde ? Cela ne devrait pas fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne.

Je ne sais pas vraiment ce qu’est la magie, mais il est compréhensible que certains sionistes la perçoivent ainsi. Car, vue de l’extérieur, toute cette manipulation psychosociale à grande échelle ressemble à une sorte de sorcellerie inexplicable.

Heureusement, la magie semble s’estomper. Les vieilles combines ne fonctionnent plus. Traiter d’«antisémite» quiconque critique Israël est largement reconnu comme la manipulation frauduleuse qu’il est. Des politiciens pro-palestiniens remportent des élections malgré des campagnes de diffamation très coordonnées, prétendant que leur candidature met les juifs en danger. Tout le monde sait qu’Israël ment sur tout, tout le temps. La confiance dans les médias est au plus bas, tandis que la prise de conscience du parti pris pro-israélien de la presse traditionnelle est à son comble.

Les gens continuent de se mobiliser pour les manifestations et les événements pro-palestiniens. L’opinion publique se retourne contre Israël comme jamais auparavant. Plus personne n’est dupe.

Peut-être que le peuple a trouvé sa propre forme de magie.

