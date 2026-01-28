Le CENTCOM mène un exercice aérien au Moyen-Orient

Le Commandement central américain (CENTCOM) mène un exercice aérien au Moyen-Orient, au moment même où des menaces d’attaques sont proférées contre l’Iran en raison de la répression présumée des manifestants.

Le Commandement de la Neuvième Force aérienne (AFCENT), composante aérienne du CENTCOM, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué que cet exercice intervient au lendemain de l’annonce par le CENTCOM de l’arrivée du porte-avions USS Abraham Lincoln et de ses navires d’escorte au Moyen-Orient.

U.S. Air Forces Central will be conducting a multi-day readiness exercise to demonstrate the ability to deploy, disperse, and sustain combat airpower across the U.S. Central Command area of responsibility.



Le communiqué indique que l’arrivée du groupe aéronaval renforce « la puissance de feu et les capacités défensives dont disposent les États-Unis dans la région, offrant au président Donald Trump la possibilité de lancer une attaque contre l’Iran compte tenu de la répression des manifestants par le régime iranien ».

Le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé qu’il mènera un exercice de préparation de plusieurs jours afin de démontrer sa capacité à déployer, distribuer et soutenir sa puissance aérienne de combat dans sa zone de responsabilité. Il a expliqué que cet exercice « vise à améliorer la capacité de déploiement des moyens et du personnel, à renforcer les partenariats régionaux et à préparer une réponse flexible dans la zone de responsabilité du CENTCOM ».

Selon le communiqué, l’exercice permettra également au Commandement central des forces aériennes de valider les procédures de déploiement rapide de personnel et d’aéronefs, les opérations déployées sur des sites d’intervention, le soutien logistique à faible impact et le commandement et le contrôle multinationaux intégrés sur une vaste zone d’opérations.

Au cours de l’entraînement, « les forces américaines déploieront des équipes sur plusieurs sites d’intervention et testeront des procédures de préparation, de lancement et de récupération rapides à l’aide d’unités de soutien réduites et efficaces ».

Le communiqué soulignait que « toutes les activités seront menées avec le consentement du pays hôte ».

Source : Médias