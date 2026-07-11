400 blogueurs étrangers dont des Américains ont participé aux obsèques du guide martyr

Parmi les foules ayant participé aux cérémonies d’obsèques du guide martyr qui se sont déroulées sur six jours dans plusieurs villes, une présence notable d’influenceurs et de blogueurs étrangers s’est fait remarquer, notamment des Américains.

Ils ont déclaré être venus en Iran pour témoigner de leur solidarité avec le pays et défendre son discours face aux États-Unis et à Israël.

Le Times de Londres a cité le chef de l’Organisation iranienne de la culture et des relations islamiques, Mohammad Mehdi Imani Pour, qui a déclaré à l’agence de presse Tasnim qu’environ 400 blogueurs et influenceurs étrangers étaient venus en Iran pour participer aux funérailles.

Parmi les personnes présentes figuraient d’éminentes personnalités américaines très présentes sur les réseaux sociaux.

Hinkle

Jackson Hinkle était le plus en vue d’entre eux. L’influenceur américain de 26 ans est apparu sur une estrade sur une place de Téhéran, menant des chants en anglais tels que « À bas les États-Unis… À bas le sionisme », et brandissant un drapeau rouge, selon des enregistrements publiés sur les réseaux sociaux.

❤️🇮🇷 DOWN WITH ZIONISTS – live from Enghelab Square in Tehran, Iran pic.twitter.com/qf10xrGj0R — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinkle) July 7, 2026

Hinkle se présente comme un partisan d’un mouvement appelé « MAGA Communisme », et il a cofondé une organisation moderne appelée « Parti communiste des États-Unis », qui est distincte du Parti communiste historique des États-Unis.

Le Times indique que Hinkle promeut des positions pro -russes et pro-iraniennes auprès de quelque 3,8 millions d’abonnés sur la plateforme X. En 2025, il a déclaré qu’il vivait à Moscou.

Hilali

Christopher Hilali, l’un des fondateurs du même parti, était également présent. Professeur d’histoire-géographie et élu de l’État du Vermont, il réside aussi à Moscou.

« Il était très important pour moi d’être ici à ce moment critique, pour témoigner de ma solidarité et contribuer à renforcer l’unité du peuple iranien et de la nation iranienne face à l’impérialisme américain et au sionisme », a déclaré Hilali à CNN.

Lorsque la chaîne l’a interrogé sur l’héritage de Khamenei et sur ce qu’elle décrivait comme des campagnes de répression contre les manifestants, il a répondu : « Je ne vois pas cela comme faisant partie de son héritage », ajoutant : « Voulez-vous dire un homme qui défendait son pays contre un changement de régime violent orchestré depuis l’étranger, parrainé par les États-Unis ? »

Walsh

Était également présente l’activiste américaine Calla Walsh, qui avait auparavant fait du bénévolat dans la campagne présidentielle de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren et qui, ces dernières années, a pris position en faveur de l’Iran et contre la politique américaine, selon le New York Post.

Walsh est apparue à Téhéran portant un hijab et a déclaré à la chaîne de télévision iranienne Press TV que Khamenei était « un leader pour tous les peuples du monde qui luttent contre l’impérialisme, l’arrogance, le sionisme et le génocide ».

Elle a ajouté : « Pour moi, il a été le plus grand dirigeant anti-impérialiste que j’aie connu de mon vivant. »

Blumenthal

Le journaliste américain Max Blumenthal, fondateur du site web Grayzone, était également présent et a décrit les funérailles comme « les plus importantes de l’histoire », selon le Times.

Parmi les personnes présentes figuraient des personnalités britanniques, notamment Boushra Shaikh, qui a déclaré que c’était un « honneur d’être là pour couvrir ce moment historique en Iran », et Sakina Dato, qui a évoqué une atmosphère de « tristesse, de colère et de défi » à Téhéran.

Leur présence s’est inscrit dans une lutte plus vaste pour l’image de l’Iran dans le contexte de la guerre. Ces personnalités influentes présentaient le pays comme uni et résilient, et dépeignaient le guide martyr comme un symbole de résistance à l’influence américaine et israélienne.

La présence d’Américains aux funérailles a suscité l’indignation de l’entourage du président Donald Trump. Le Times a rapporté que son conseiller adjoint Sebastian Gorka , avait retweeté un commentaire faisant référence à la loi américaine sur la trahison, tandis que des voix s’élevaient pour demander que les participants soient poursuivis à leur retour.

Source : Médias