La Russie et la Chine s’opposent aux tentatives occidentales d’utiliser la résolution 2231 du CS de l’ONU contre l’Iran après son expiration

La Russie et la Chine se sont opposées vendredi à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Iran, soutenue par l’Occident, soulignant que la résolution 2231 avait expiré en octobre 2025 et que le Conseil n’avait plus le mandat de discuter du dossier nucléaire de Téhéran.

La Russie et la Chine ont réagi vendredi aux efforts de l’Occident qui veut maintenir l’Iran à l’ordre du jour du Conseil de sécurité de l’ONU. Elles estiment que la résolution 2231 a expiré et que le Conseil n’a plus aucune autorité légale pour examiner le dossier nucléaire de Téhéran.

La réunion a été convoquée à la demande des membres européens du Conseil de sécurité, malgré les objections de Moscou et de Pékin. Elle s’est tenue après un vote de procédure adopté par 11 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

Il s’agissait de la troisième réunion du Conseil de sécurité sur la question depuis l’expiration de la résolution 2231 en octobre 2025. Deux réunions précédentes avaient eu lieu en mars et en juin de cette année, mais n’avaient abouti à aucun résultat formel.

La résolution 2231, adoptée en 2015 pour entériner le PGAC (Plan global d’action commun, JCPOA en anglais) ou l’accord nucléaire signé entre l’Iran et le groupe 5 +1, a expiré le 18 octobre 2025.

L’Iran, la Russie et la Chine affirment que toutes les dispositions, restrictions et responsabilités du Conseil de sécurité en vertu de la résolution ont pris fin à cette date, retirant ainsi au Conseil tout mandat sur la question nucléaire iranienne.

Les trois pays considèrent également que les tentatives de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Allemagne d’invoquer le mécanisme dit de «rétablissement automatique» des sanctions (snapback) sont juridiquement invalides, car la résolution a pris fin.

Avant la réunion, la représentante permanente adjointe de la Russie auprès des Nations unies, Anna Evstigneyeva, a déclaré que la résolution 2231 n’avait plus de force opérationnelle et que le Conseil de sécurité n’avait plus le mandat d’examiner les questions s’y rapportant depuis le 17 octobre 2025.

Certains membres du Conseil ne respectent pas les règles établies en convoquant à plusieurs reprises des réunions sur des sujets qui ne figuraient plus à l’ordre du jour du Conseil, et ce à des fins politiques, a-t-elle indiqué.

La Russie rejette fermement les tentatives injustifiées d’attiser les tensions autour de l’Iran ou d’utiliser le Conseil de sécurité comme lieu de règlement de comptes politiques avec Téhéran, a averti la diplomate.

Elle a ajouté que les affirmations selon lesquelles le mécanisme de rétablissement automatique des sanctions avait été activé étaient dépourvues de tout fondement juridique.

Le représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, Sun Lei, a fait écho à la position de la Russie. M. Sun a déclaré que la résolution 2231 avait expiré le 18 octobre 2025, mettant ainsi fin à l’examen de la question nucléaire iranienne par le Conseil de sécurité.

Il a estimé que les efforts déployés par certains pays pour insister sur la tenue de réunions concernant une question qui a déjà été retirée de l’ordre du jour du Conseil compromettent le climat nécessaire aux négociations.

Sun Lei a également averti que la politisation au sein du Conseil de sécurité accentuait les divisions entre ses membres et créait des obstacles à la recherche d’une solution politique.

Lors de cette réunion, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont réitéré leurs accusations concernant le programme nucléaire pacifique iranien et ses capacités de défense. La séance s’est toutefois conclue sans aucune décision, résolution ou autre conclusion officielle.

L’Iran, la Chine et la Russie ont toujours soutenu que l’expiration de la résolution 2231 avait mis fin définitivement à toutes les mesures et restrictions du Conseil de sécurité liées au programme nucléaire iranien.

Dans une lettre conjointe soumise aux Nations unies après l’expiration de la résolution, les trois pays ont déclaré que le parachèvement de la résolution 2231 marquait la fin de l’examen par le Conseil de sécurité de la question nucléaire iranienne, tout en rejetant les efforts renouvelés visant à utiliser le Conseil pour réactiver des mécanismes expirés.

Source : Avec PressTV