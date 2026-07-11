Liban-sud : Attaques israéliennes sur Mansouri, Majdal Zoun et Kfar Tebnit ; explosions dans des villages frontaliers

L’occupation israélienne a lancé samedi une série de frappes aériennes, à l’aide d’avions de combat et de drones, sur la ville de Mansouri, dans le district de Tyr, au sud du Liban.

Auparavant, deux personnes ont été blessées lorsque les forces d’occupation israéliennes ont largué quatre grenades assourdissantes sur cette même ville. L’occupation a également mené une frappe de drone sur la ville de Majdal Zoun, dans le district de Tyr.

L’occupation a également ciblé la ville de Kfar Tebnit, dans le district de Nabatieh, au sud du Liban, par une frappe de drone. Plus tôt dans la matinée, elle a procédé à une explosion entre les villes d’Arnoun et de Kfar Tebnit.

L’occupation israélienne a lancé plusieurs ballons incendiaires près de la périphérie de la ville de Kfar Rumman, dans le district de Nabatieh. Elle a également mené des opérations de démolition sur des bâtiments dans la ville de Houla, dans le district de Marjeyoun.

Selon notre correspondant l’armée d’occupation israélienne poursuit ses attaques contre la ville de Bint Jbeil, où ses forces ont mené des bombardements et des opérations de terrassement. Les forces d’occupation ont également incendié la ville de Khiam lors d’une vaste opération de recherche.

Ces événements surviennent dans un contexte de violations persistantes par « Israël » de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril et depuis la signature du mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis en Suisse, qui stipule la cessation des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban.

Pour rappel, le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, a souligné la détermination de la résistance sur le terrain jusqu’à la libération du pays, affirmant qu’il n’y a pas de solution au Liban si ce n’est un retrait israélien en échange du déploiement de l’armée libanaise au sud du fleuve Litani. Il a également évoqué les centaines de violations constatées depuis le début du cessez-le-feu.

Source : Médias