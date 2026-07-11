Syrie : Incursions des forces d’occupation israéliennes dans la campagne du sud de Quneitra et installation d’un point de contrôle pour fouiller les passants

Samedi, une force d’occupation israélienne a pénétré aux abords du village d’al-Samdaniyah, dans la campagne de Quneitra, au sud-ouest de la Syrie, et a établi un point de contrôle temporaire pour fouiller les passants avant de se retirer de la zone.

L’agence de presse syrienne SANA a rapporté que cette force, composée de trois véhicules militaires, a installé le point de contrôle au carrefour est d’al-Samdaniyah, où elle a fouillé les passants avant de quitter les lieux.

L’agence a ajouté qu’une autre force israélienne, comprenant plus de 15 véhicules militaires, est entrée dans le village d’al-Ashah, dans la campagne du sud de Quneitra, pendant la nuit et a mené des perquisitions dans une maison et un entrepôt de fourrage avant de se retirer.

Le président intérimaire syrien, Ahmed al-Sharaa (alias Golani), avait auparavant appelé « Israël » à se retirer des zones qu’il a saisies dans le sud de la Syrie et à revenir à l’accord de désengagement de 1974, avertissant que les violations continues menaçaient la sécurité et la stabilité de la région.

Source : Médias