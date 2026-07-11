Attaques des forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie et des blessés lors d’une attaque de colons

« Huit Palestiniens ont été blessés samedi lors d’attaques menées par l’armée d’occupation israélienne et des colons dans le centre et le sud de la Cisjordanie », selon l’agence de presse palestinienne WAFA et le Croissant-Rouge palestinien.

Dans le village d’Al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah, l’armée d’occupation et des colons ont attaqué une maison à balles réelles, à balles en caoutchouc et à grenades assourdissantes. Quatre Palestiniens ont été blessés, dont une personne touchée par balle réelle et un enfant atteint à la tête par une grenade assourdissante.

Le Croissant-Rouge palestinien a rapporté que « les forces d’occupation et les colons ont empêché les ambulanciers d’accéder aux blessés avant que l’un d’eux ne puisse finalement être transféré à l’hôpital ».

À Masafer Yatta, au sud d’Hébron, quatre Palestiniens ont été blessés lors d’une attaque de colons contre des habitants du village d’Aqawawis. Trois ont reçu des soins sur place, tandis que le quatrième a été transporté à l’hôpital.

Les colons ont poursuivi leurs attaques dans diverses parties de la Cisjordanie, agressant des employés municipaux à Qabalan, au sud de Naplouse, détruisant une ferme au nord-ouest de la ville et endommageant des terres agricoles à Jénine et Ramallah, selon l’agence de presse Wafa.

Ces attaques surviennent dans un contexte de recrudescence des violences perpétrées par les colons, qui ont atteint 3 488 incidents au cours du premier semestre 2026, selon la Commission de l’Autorité palestinienne contre le Mur et les Colonies.

Source : Médias