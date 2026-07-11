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    Source iranienne bien informée : la gestion du détroit d’Ormuz sera décidée conjointement par l’Iran et Oman, conformément au Mémorandum d’Islamabad

      L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté, citant une source bien informée, que cette dernière dément les informations d’un article du site Axios, soulignant que le détroit d’Ormuz se situe dans les eaux intérieures et territoriales de l’Iran et du sultanat d’Oman.

      La source a expliqué que toute décision relative à la gestion du détroit d’Ormuz est prise par les deux États côtiers, l’Iran et Oman, et a précisé que les dispositions futures concernant le détroit sont déterminées conformément à l’article 5 du Mémorandum d’Islamabad.

      La source a ajouté que cet article confère à l’Iran la responsabilité de définir les dispositions futures concernant le détroit, par le biais d’un dialogue avec le sultanat d’Oman.

      La source a souligné que la participation du Qatar aux pourparlers s’inscrit dans son rôle de médiateur et vise également à faciliter les échanges de vues entre l’Iran et les autres pays de la région.

      Le site Axios a affirmé, se basant sur un « projet de protocole d’accord entre Washington et Téhéran », que l’accord prévoit de nouvelles dispositions pour la gestion du détroit d’Ormuz, « notamment sa réouverture dans le cadre d’un nouveau mécanisme ».

      Source : Médias

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