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    L’Iran triple sa production de drones

      Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Sayyed Majid bin Reza, a écrit dans un message publié sur la plateforme X, faisant référence à une réunion conjointe avec la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère de la Choura (Parlement) : « Lors de cette réunion, j’ai souligné que le récent conflit a démontré que l’expertise iranienne et les investissements dans les technologies de pointe constituent les atouts majeurs des capacités de défense du pays.»

      Il a ajouté : « Au plus fort du conflit, la production de défense s’est non seulement poursuivie, mais la capacité de production de drones a triplé. »

      Source : Médias

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