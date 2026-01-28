Manifestation près de l’ambassade américaine à Bagdad pour dénoncer l’ingérence de Trump

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi près de l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad pour dénoncer les menaces de Donald Trump de priver l’Irak de toute aide américaine si l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki revenait au pouvoir, a rapporté un journaliste de l’AFP.

Oui à Maliki

Selon l’Agence France-Presse, des manifestants ont brûlé le drapeau américain et des photos de Trump, et brandi le drapeau irakien, scandant des slogans tels que « Non à l’Amérique », « Oui à l’Irak » et « Oui à Maliki ».

Le Cadre de coordination, une alliance de partis chiites qui constitue le plus grand bloc parlementaire, a annoncé samedi dernier la nomination de Nouri al-Maliki au poste de Premier ministre, une décision qui renforce ses chances de retrouver ce poste.

