Des groupes de sabotage de Daech* essaiment dans les pays d’Europe, en Russie et dans les républiques d’Asie centrale, a déclaré lundi Djoumakhon Guiessov, directeur adjoint du comité exécutif de la Structure antiterroriste régionale de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS).

«Le démantèlement des foyers terroristes en Syrie a obligé les autres radicaux à se réorganiser et leurs chefs à intensifier les activités de leurs filiales à l’étranger. Des structures spéciales créées par Daech* forment, préparent et envoient des groupes terroristes en Europe, en Asie centrale et du Sud-Est et en Russie», a indiqué M.Guiessov.

La Structure antiterroriste de l’OCS a pour mission de coordonner les efforts des pays membres de l’OCS visant à combattre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme. La Structure antiterroriste de l’OCS a pour mission de coordonner les efforts des pays membres de l’OCS visant à combattre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme. Elle collecte des données sur les terroristes et leurs soutiens, participe à l’organisation d’opérations de recherche des criminels et entretient des liens avec des organisations internationales.

Source: Sputnik