L’organisation Ansarullah a accusé le Programme alimentaire mondial (PAM) d’acheminer «des aliments avariés» dans le pays en guerre.

Par la voix de Mohamed Ali al-Houthi, le président du Haut comité de la Révolution, cette organisation répondait aux accusations de PAM selon lequel elle a détourné une partie de l’aide humanitaire destinée aux civils.

Le PAM est «entièrement responsable des quantités d’aliments avariés» envoyés au Yémen, a-t-il assuré pour l’agence yéménite Saba.

Il a ajouté que les autorités des Houthis avaient refusé d’autoriser l’entrée de cette aide alimentaire dans le pays car «elle est en violation des critères et des réglementations et n’est pas bonne à la consommation».

Appelant le PAM à prouver ses accusations, M. Houthi a indiqué que les autorités houthies sont favorables à une enquête indépendante. Il a aussi accusé les organisations de l’ONU de «partialité» en jugeant leur travail «politisé».

Le Lundi 31 décembre, le PAM a affirmé qu’une grande partie de l’aide destinée aux habitants de Sanaa n’est jamais arrivée à destination et qu’elle a été mise en vente sur les étals des marchés après avoir été détournée par une organisation contrôlée par les rebelles.

D’autres cas de détournement ont également été relevés dans d’autres régions contrôlées par les Houthis, a ajouté cette agence de l’ONU, en menaçant de cesser sa collaboration avec les rebelles si des mesures urgentes n’étaient pas prises pour arrêter ce «comportement criminel».

Ce conflit, qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2015, oppose l’organisation houthie Ansarullah et une grande partie de l’armée yéménite, lesquelles disposent d’une assise populaire considérable et contrôlent de vastes régions y compris la capitale Sanaa au président contesté Abed Rabbo Hadi Mansour qui est soutenu par l’Arabie saoudite, les monarchies du Golfe et les puissances occidentales.

Il a provoqué la pire crise humanitaire, due à la famine et aux fléaux en raison surtout de l’embargo imposé à ce plus pauvre pays de la péninsule arabique.