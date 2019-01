Le commandant en chef adjoint des Unités de mobilisation populaire irakienne, Hachd al-Chaabi, vient de déclarer que les prétentions américaines de vouloir transférer leurs troupes de la Syrie vers l’Irak ne sont que de vieux jeux que les responsables du Moyen-Orient connaissent déjà.

En effet, selon la chaîne Al-Sumaria News, Abu mahdi al-Muhandis vient de réagir aux nouvelles publiées de part et d’autre et faisant état de ce possible transfert des militaires américains.

« Ces prétentions américaines ne sont qu’un vieux jeu », « les Américains ont été les initiateurs principaux des crises de la région et les piliers du terrorisme », a précisé al-Muhandis.

Ce haut commandant des Hachd al-Chaabi a affirmé aussi : « Les Américains ne sont absolument pas dignes de confiance et nos frères kurdes en Syrie le savent bien. »

Source: PressTV