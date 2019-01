Le célèbre tweeter saoudien Moujtahed a révélé que le prince héritier Mohammad Ben Salmane (MBS) s’est retourné contre son cousin le prince Khaled al-Fayçal, le prince de la Mecque.

Pendant longtemps, MBS a gardé al-Fayçal comme gouverneur de la ville sainte parce qu’il fait partie des doyens de la famille des Saoud et qu’il a fait preuve de soumission, a twitté Moujtahed selon lequel MBS a aussi profité de sa relation avec lui pour faire croire qu’il respectait l’ancienne génération.

Selon Moujtahed, le prince Khaled a commis deux erreurs au regard de MBS, raison pour laquelle son mandat de prince de la Mecque n’a pas été renouvelé et il risque d’être révoqué définitivement.

Le premier comportement qu’il a qualifié de « stupide » c’est de « s’être acharné à informer le roi Salmane de la mort de Khashoggi, dans l’espoir qu’il allait intervenir pour régler l’affaire. MBS n’a pas du tout été lésé parce que son père avait oublié l’affaire quelques minutes plus tard mais il a considéré que cette attitude renfermait une mauvaise intention à son égard », précise Moujtahed.

En octobre 2018, le journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi a été tué dans l’ambassade de son pays en Turquie par un commando saoudien, formé d’agents, proches de la sphère de MBS, dont son responsable de communication Saoud al-Qahtani, et c’est bien entendu le prince héritier qui en serait le commanditaire.

Quant au deuxième comportement qui a irrité l’homme fort de l’Arabie et qu’il ne pardonnera pas au prince Khaled, c’est celui d’avoir invité les hommes d’affaires de son pays et de les avoir suppliés devant les caméras pour investir au pays, par crainte que les capitaux ne fuient le royaume, ce qui constitue un aveu d’échec pour les plans de MBS et son projet Naomi 2030.

« Va-t-il aller de l’avant et le révoquer de la principauté de la Mecque ou attendra-t-il qu’il en finisse avec lui après avoir écarté une fois pour toute l’ancienne génération », s’est interrogé le tweeter saoudien, révélant que « MBS a d’ores et déjà préparé son remplaçant parmi les jeunes princes mais il hésite beaucoup et craint toujours l’ancienne génération ».

L’hésitation de MBS est d’autant plus renforcé que sa réputation a été ternie plus que jamais par l’affaire Khashoggi. Seul le soutien de l’administration de Donald Trump et d’Israël lui ont permis de se maintenir au pouvoir.