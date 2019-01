Un attentat à la bombe a secoué jeudi un secteur du nord-est de la capitale syrienne Damas.

Sana a fait état de « l’explosion d’un engin (…) placé sous une voiture dans le secteur Adwi à Damas » ayant provoqué « des dégâts matériels sans faire de victimes civiles ».

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), la tribune médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale siégeant à Londres et appuyée par les renseignements britanniques a pour sa part indiqué que « l’attentat a eu lieu non loin de l’ambassade de Russie ». Et qu’il a fait quatre blessés légers.

Selon l’AFP, il s’agit du troisième attentat à toucher des zones contrôlées par le pouvoir syrien depuis dimanche: ce jour-là, une explosion a déjà secoué Damas, la première attaque du genre en plus d’un an. La seconde a eu lieu le mardi 22 janvier dans la ville côtière de Lattaquié, relativement à l’abri de la guerre depuis 2011. Un attentat à la voiture piégée y a entraîné la mort d’un civil et fait 14 blessés, selon Sana.

Source: Divers