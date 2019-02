Le réseau américain NBC news a révélé l’existence d’un plan secret entre le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane (MBS) qui pourrait menacer la sécurité mondiale.

Dans un reportage, rapporte le site en ligne Watanserb, il a indiqué que Trump voudrait transférer la technologie nucléaire sensible en Arabie saoudite. Alors que des membres du Sénat américain, républicains et démocrates tentent de l’en empêcher, en proposant un projet de loi qui interdise le transfert de la technologie nucléaire américaine en Arabie saoudite qui puisse lui permettre de fabriquer l’arme nucléaire.

Justement le média américain assure avoir obtenu son information auprès de la Commission de surveillance au sein du Congrès américain. Il a tout de suite ordonné l’ouverture d’une enquête d’autant qu’il est question que le numéro un américain supervise en personne ce transfert.

Il aurait ainsi que son équipe présidentielle poussé un certain nombre de sociétés qui leur appartiennent à transférer cette technologie sensible en Arabie saoudite.

Le 12 février dernier, il a effectué une réunion avec des ténors de l’énergie atomique en vue de construire des usines au Moyen-Orient dont en Arabie. Et c’est son gendre et conseiller Jared Kushner qui lors de sa prochaine tournée au Moyen-Orient le mois en cours va rencontrer MBS pour pousser ce plan, dans le cadre d’un plan de paix plus global au Moyen-Orient.

Il est question que Riyad compte construire dans les prochaines décennies 16 centrales nucléaires pour le montant de 80 milliards de dollars. Mais les pourparlers ont été suspendues avec les USA, parce que les Saoudiens voulaient alléger les critères de non-prolifération afin qu’ils puissent avoir l’autorisation d’enrichir l’uranium et de re traiter le plutonium.

Selon Watanserb, des négociations entre l’Arabie et des sociétés d’énergie atomique américaines avaient elle aussi buté sur le refus des saoudiens de donner des garanties officielles de ne pas utiliser la technologie nucléaire pour des usages militaires.

POur sa part, le magazine américain Newsweek a indiqué que Trump n’est pas aussi exigent et estime qu’il ne faut pas obliger l’Arabie saoudite à donner autant de garanties. Dans le rapport du Congrès, il est question de contacts qui ont été découverts entre son administration et les sociétés d’énergie nucléaire. A l’instar entre autre de AP3 International, qui est une société gérée par des militaires et d’ex-responsables sécuritaires , en plus de ACUStrategic Partner qui est une société de conseils privés en matière d’énergie nucléaire, ainsi que Colony North Star qui est une société d’investissements immobiliers et la société Flynn Intel Group.

Quant aux membres de l’administration américaine impliqués directement dans cette affaire, il y a, en plus de son gendre Kushner, le secrétaire d’Etat pour l’énergie Rick Perry, le président du comité présidentiel de Trump, Tom Barrack et son conseiller pour la sécurité Michael Flynn.

