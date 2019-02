Une vidéo diffusée par l’agence d’informations iranienne Farsnews confirme les déclarations du commandant des forces aériennes des Gardiens de la révolution selon lesquels » 7 ou 8 avions américains survolaient en permanence la Syrie et l’ Irak, et nous étions en mesure de les surveiller et d’infiltrer leurs systèmes et d’obtenir des informations confidentielles », a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

La vidéo montre également « l’infiltration des centres de commandement et de surveillance US par les Gardiens de la révolution ».

La vidéo montre un avion de patrouille des Gardiens interceptant un avion américain qui ne pouvait pas atteindre la base américaine et atterrir à 10 kilomètres de la base, mais craignant de s’en approché, les Américains l’ont bombardé et l’ont détruit avec un avion de chasse.

Source: Médias