Le président iranien Hassan Rohani a rejeté mercredi la démission de son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dont il a vanté les « efforts incessants » au service du pays, selon le site internet du gouvernement iranien.

« Je pense que votre démission va à l’encontre de l’intérêt du pays et je ne l’approuve pas », écrit M. Rohani dans une lettre adressée à M. Zarif et publiée par le site.

« J’apprécie vos efforts incessants et votre engagement » en tant que ministre des Affaires étrangères et « je considère que, comme l’a dit [de vous] le guide [suprême, Sayed Ali Khamenei], vous êtes ‘digne de confiance, courageux et pieux’, et à la pointe de la résistance contre la pression totale exercée par les Etats-Unis » contre la République islamique, ajoute la lettre.

« J’ai parfaitement conscience des pressions exercées sur l’appareil diplomatique du pays, le gouvernement et même le président élu par le peuple », écrit encore M. Rohani.

« Aussi, comme cela a été ordonné à plusieurs reprises, tous les organes – cela inclut le gouvernement et les organismes d’Etat – doivent agir en totale coordination avec [votre] ministère pour ce qui est des relations internationales », ajoute la lettre.

Zarif a annoncé sa démission lundi soir via son compte Instagram.

Source: Avec AFP