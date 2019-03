Le président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, a quitté son pays en violation de son contrôle judiciaire. Il a réalisé, en sa qualité de président auto-proclamé du Venezuela, une tournée latino-américaine.

Il a notamment été reçu comme un chef d’État au Paraguay et en Argentine, et plus discrètement au Brésil.

Durant tout ce voyage, il était accompagné de la sous-secrétaire d’État US, Kimberly Breier, qui ne le quittait pas d’une semelle et lui indiquait tout ce qu’il devait dire et faire.

Kimberly Breier est réputée avoir été recruté par la CIA lors de ses études à l’université George Washington.

Guaido sera-t-il remplacé par un autre pion ?

Entre-temps, l’ambassadeur du Venezuela auprès de l’ONU, Samuel Moncada, a déclaré le vendredi 1er mars, que les États-Unis armaient depuis le territoire colombien la prétendue « armée de libération » vénézuélienne pour qu’elle pénètre le territoire vénézuélien et envahisse le pays.

M.Moncada a déclaré que ces efforts sont faits dans le cadre des plans américains pour une opération clandestine contre le Venezuela et que les USA n’y arriveraient pas.

En effet, tout porte à croire que les États-Unis ont échoué dans leur tentatives de former une milice en vue de renverser le gouvernement Maduro. Le nouveau signe de cet échec est que Washington a même décidé de remplacer son pion Juan Guaido par un autre pion.

Guaido était un mauvais choix des États-Unis pour le Venezuela, en l’absence d’un dirigeant authentique. C’est un inconnu dépourvu de charisme, incapable de gagner la sympathie du peuple.

En un ou deux mois, Guaido a réussi la contreperformance de passer du « président du peuple vénézuélien », où Washington et Bruxelles l’avaient élevé, à celui de banal chef de l’opposition.

Même le président Jair Bolsonaro, le plus grand partisan de Guaido, ne lui a pas accordé le protocole réservé à un chef d’état lors de sa visite au Brésil. En outre, il n’accepte plus une intervention militaire au Venezuela, qui se déroulerait à partir du territoire brésilien.

Il devient de plus en plus clair que les États-Unis sont sur le point d’abandonner Guaido pour le remplacer par quelqu’un d’autre, par exemple par un personnage plus disposé à réaliser les scénarios de la CIA, conçu pour secouer émotionnellement la population vénézuélienne et donner aux manifestations une forme extrêmement violente.

Sources : Wikistrike + PressTV