Le général de brigade Hossein Valivand Zamani, doyen de l’Université du commandement et de l’état-major de l’armée (Dafos) en République islamique d’iran (RII) a déclaré que des étudiants militaires indiens, pakistanais et omanais passaient des cours de formation en Iran.

« Outre Oman, le Pakistan et l’Inde, il y a d’autres pays qui demandent à envoyer des étudiants en Iran pour participer à ces cours militaires. Nous sommes en train d’échanger nos étudiants avec les pays amis et frères pour apprendre des sciences militaires », a souligné le doyen de l’Université de Dafos.

Le général de brigade Valivand a souligné que l’étude des guerres régionales et extra-régionales, la tenue des cours pratiques et des manœuvres conjointes font partie des étapes de formation à l’Université de Dafos.

« Les étudiants présents dans cette université apprennent les moyens nécessaires afin de faire face aux nouvelles menaces et à toute sorte de guerres dont la guerre par procuration », a-t-il indiqué.

Selon ce dernier, toutes les guerres et menaces existantes sont étudiées et analysées à Dafos pour que les commandants s’y familiarisent pour une éventuelle confrontation.

L’armée iranienne organise des exercices militaires de grande envergure dans le pays, a annoncé le commandant des forces terrestres de l’armée.

À l’occasion du 40e anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, l’université de Dafos a franchi des pas importants dans le sens de la promotion du niveau de la formation des étudiants et dans le sens de l’accès au « doctorat professionnel du commandement des opérations conjointes ».

« La gestion de l’opération militaire au niveau du commandement de division et à un niveau plus élevé sur la scène de combat ou lors de l’opération conjointe, la discipline du « master en gestion de la défense» avec l’objectif d’améliorer et de développer les compétences sociales, la connaissance des questions compliquées du commandement et de l’état-major, la formation des étudiants militaires et civils au niveau du master en gouvernance sont toutes enseignées à Dafos », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, le commandant en chef de l’armée de la RII, le général Moussavi a insisté, la semaine dernière, sur la présence d’étudiants étrangers dans cette université, affirmant que l’université de Dafos disposait de capacités nécessaires pour admettre des étudiants étrangers.

« Tout ce dont un étudiant a besoin pour améliorer ses capacités de commandement et scientifiques et augmenter son expérience dans le domaine militaire, existe dans cette université et nous n’avons aucun problème pour admettre des étudiants pour des niveaux plus élevés », avait-il dit.

En allusion aux demandes d’admission d’étudiants des pays alliés et amis à l’université de Dafos, le commandant en chef de l’armée iranienne a affirmé : « Actuellement, les étudiants de certains pays de la région sont présents en Iran et poursuivent leurs études à Dafos. »

