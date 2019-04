Le secrétaire général du Jihad islamique en Palestine, Ziyad Nakhalé, a affirmé que la Résistance est engagé à défendre les détenus par tous les moyens et quelques soient les sacrifices jusqu’à l’obtention de leur libération.

Et d’ajouter : « Les brigades Al-Quds et al-Qassam sont prêtes à défendre le peuple palestinien face à toute agression israélienne. Nous devons resserrer nos rangs pour contrer les plans de l’occupation à l’encontre du peuple et du territoire palestinien ».

« Nos braves brigades et nos vaillants bataillons sont prêts à défendre le peuple palestinien face à toute agression. La résistance est prête à toutes les possibilités », a-t-il souligné.

S’agissant de la décision US à l’encontre des Gardiens de la révolution iranienne, il a affirmé que la résistance palestinienne est sur le même front de bataille avec l’Iran face à l’hégémonie des Etats Unis et de leurs alliés.

Source: PalToday