Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé mercredi que la Chine devrait se joindre au prochain traité de contrôle des armements nucléaires Start, que les Etats-Unis se préparent à négocier avec la Russie.

Le traité bilatéral de réduction des armes stratégiques New Start, qui maintient les arsenaux nucléaires russe et américain bien en deçà du niveau de la guerre froide, arrive à échéance en 2021, dans une période de fortes tensions entre Moscou et Washington.

Pompeo a indiqué que le New Start était « largement respecté », contrairement au traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) que les Etats-Unis ont dénoncé en février, accusant Moscou de le violer. Ce texte crucial abolit l’usage des missiles terrestres d’une portée de 500 à 5.500 km.

Le président Donald Trump « a été très clair: si nous pouvons parvenir à un bon accord, un accord solide de contrôle des armements, nous devons en avoir un », a déclaré le secrétaire d’Etat qui s’exprimait devant une commission du Congrès.

Mais il a ajouté que le prochain traité Start devrait inclure la Chine, sans toutefois aller jusqu’à considérer la participation de Pékin comme une condition préalable à un traité.

« Nous devons nous assurer que toutes les parties concernées y participent aussi », a-t-il dit. « Nous n’y arriverons peut-être pas. Il se peut que nous ne coopérions qu’avec les Russes sur ce dossier. Mais si on parle de (…) capacités nucléaires qui représentent un risque pour les Etats-Unis, c’est un nouveau monde aujourd’hui ».

Un élu lui a alors demandé s’il faisait allusion à la Chine, et M. Pompeo a acquiescé, précisant que Pékin avait développé son programme nucléaire.

Selon le centre de recherche Arm control association, les Etats-Unis détiennent 6.550 têtes nucléaires, et la Russie 6.850. La Chine en détient 280.

