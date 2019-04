Des experts du ministère de la Défense iranien, des forces armées iraniennes et de l’autosuffisance de l’armée de l’air ont été en mesure de fabriquer trois nouvelles roquettes baptisées « Haidar », « Qamar Bani Hashem » et « Dahliyah sol-air », qui peuvent être utilisées par des hélicoptères d’attaque.

Missile Haidar:

Il s’agit d’un missile « air-sol » d’une portée de plus de 8 km. Il peut être installé sur différents types de systèmes et peut être utilisé dans différentes conditions climatiques pour cibler des blindés, des équipements au sol et des groupements de soldats dotés d’une précision extrême et d’une capacité de pénétration de plus d’un mètre.

Missile Qamar Bani Hashim:

Missiles air-sol d’une portée de plus de 8 km et pouvant viser des cibles avant et après le lancement.

Le missile peut être installé sur divers types de systèmes pouvant être utilisés dans diverses conditions climatiques et durant la nuit pour cibler des groupements blindés, de soldats et des équipements au sol .

Missile » Dahlawi »:

Missile air-sol guidé par laser de plus de 8 km et léger pour cibler des blindés avec une précision extrême et une capacité de pénétration de 120 centimètres.

Le missile « Dahlawi » pouvait être lancé à partir du sol, mais a également été conçu pour être lancé depuis les airs.

Il convient également de noter que ces missiles sont actuellement dans la phase de test préliminaire et entreront bientôt dans la phase de production intensive des hélicoptères d’attaque.

Source: Farsnews