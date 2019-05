Le colonel en retraite de l’armée américaine, Douglas Macgregor, considéré comme le successeur du belliciste John Bolton en cas de renvoi de ce dernier, a déclaré cette semaine lors d’une interview avec la chaîne d’information Fox News que les États-Unis devaient sortir ses navires de guerre de la région du golfe Persique.

« Il faut les sortir de là, les déployer dans la mer d’Arabie, voire à l’est de la Méditerranée, mais de les sortir du golfe Persique. C’est le véritable déclencheur en ce moment. C’est le catalyseur potentiel des problèmes », a-t-il noté.

Évoquant les récentes tensions entre Washington et Téhéran, Macgregor a indiqué que l’Iran n’est pas du tout une menace pour les États-Unis contrairement à ce que déclarent sans cesse John Bolton et le secrétaire d’État américain Mike Pompeo.

Faisant allusion aux défaites de la coalition de Riyad au Yémen et aux échecs subis par Riyad, Abou Dhabi et Tel-Aviv dans les dossiers régionaux, Macgregor a estimé que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël voulaient faire entrer les États-Unis dans un conflit avec l’Iran.

Le vendredi 10 mai, les USA ont déployé un autre groupe aéronaval dans le golfe Persique dotés de missiles Patriot. Selon le Pentagone, le nouveau navire d’attaque est amphibie et est muni d’une batterie de missiles Patriot « afin de renforcer les capacités d’un porte-avions déjà déployé dans la région ».

Ces renforts devront ainsi rejoindre l’USS Abraham Lincoln et un lanceur de l’US Air Force qui guetteraient l’occasion pour en découdre avec l’Iran « si les forces américaines et nos intérêts sont visés », a justifié le Pentagone dans son communiqué.

Ceci dit, le Pentagone affirme ne pas chercher à entrer en guerre avec l’Iran, mais être prêt à « défendre ses troupes et ses intérêts dans la région ».

