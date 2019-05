Le leader du Hamas à Gaza Yahya Sinouar a annoncé que ce mouvement et son aile militaire disposaient de deux fois plus de missiles que dans les précédentes guerres pour faire face à Israël, a annoncé le site d’informations libanais Al-Ahed news.

Prenant la parole parmi les jeunes combattants venant du sud et du centre de Gaza, le dirigeant du Hamas a affirmé que les brigades Ezzeddine al-Qassam accédaient aujourd’hui à deux fois plus d’armes que dans les dernières guerres.

« En cas d’un éventuel conflit, Israël serait confronté à de vastes frappes au missile menées par la Résistance palestinienne », a rappelé Sinouar.

En ajoutant :

« Lors de la guerre de 2012, le Hamas a tiré 17 missiles qui se sont abattus sur Tel-Aviv et ses banlieues. Lors de la guerre de 2014, 107 missiles. En cas d’un nouvel affrontement, la Résistance palestinienne sera en mesure de tirer deux fois plus de missiles vers Israël. »

POur sa part, le site israélien a nettement exagéré la donne par rapport à celle avancée par le numéro du Hamas. Dans un nouveau rapport, il argue que les groupes palestiniens dans la bande de Gaza assiégée auraient réalisé en matière de missiles des prouesses similaires à celles de leur homologue libanais, le Hezbollah.

A la foi d’experts militaires israéliens, après de nombreuses recherches, il argue que le Hamas et le Jihad islamique pouvaient lancer sur Israël un déluge de 1.000 missiles par jour en cas de futurs conflits.

Source: Divers