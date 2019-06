Les drones Qasef K2 d’Ansarullah sont de nouveau rentrés en action.

le dimanche 2 juin, l’unité de drone des forces conjointes yéménites -qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée yéménite et les comités populaires d’Ansarullah- a pris pour cible une parade des mercenaires dans une base à Aden, a rapporté la chaîne d’information yéménite Al-Masirah, proche d’Ansarullah.

Un drone Qasef K2 muni de missile s’est abattu contre la base militaire Ras Abbas à Aden. Une forte explosion s’est produite dans la foulée, a annoncé Al-Masirah se référant à une source au sein de la force aérienne yéménite.

Presque simultanément, les forces de l’armée et d’Ansarullah lançaient une puissante attaque aux missiles Badr-F contre les bases des troupes de la coalition saoudo-américaine au sud yéménite, rapporte le site de la télévision iranienne Press TV. Dont entre autre contre le camp al-Hadabah.

Les deux provinces Lahij et al-Anad, limitrophes de celle d’Aden font l’objet depuis trois semaines d’une bataille destinée à en déloger les mercenaires pro-Riyad et pro-Abou Dhabi, dont les positions s’effondrent l’une après l’autre.

D’après Press TV, cette frappe conjointe des unités de drones et balistiques d’Ansarullah est une première contre la coalition d’agression depuis le retrait volontaire d’Ansarullah d’Aden en 2015.

L’attaque aux drones n’est pas sans rappeler celle aux drones aussi qui a eu lieu également à Lahij en janvier 2019, contre une autre parade militaire faisant des morts dans les rangs des hauts officiers pro-Riyad. Il s’agissait alors d’une première frappe d’envergure des unités de drones yéménites contre les forces d’agression.

Par ailleurs, la défense aérienne des forces conjointes yéménites est arrivée à intercepter et abattre un drone de reconnaissance appartenant aux forces d’agression survolant la ville de Hudaydah sur la côte ouest. L’appareil avait transgressé la trêve et s’était infiltré dans l’espace aérien de Hudaydah. La défense aérienne yéménite avait, également, abattu, le 21 mai, un autre avion d’espionnage de la « coalition » au nord-ouest de Hays, dans la même province.

Le porte-parole de l’armée yéménite a affirmé dimanche que les forces sous son commandement travaillaient d’arrache-pied à la conception de nouveaux types de drones et de missiles pour contrer la coalition d’agression.

Source: Divers