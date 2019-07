Le général de brigade Amir Hatami, ministre de la Défense d’Iran, a appelé à l’élargissement des liens militaires entre Téhéran et Bagdad, décrivant le soutien à l’Irak comme une position de principe de la République islamique. Lors d’une conversation téléphonique avec son nouvel homologue irakien, le général Hatami a félicité Najah Hassan Ali al-Shammari pour sa nomination à ce poste.

« L’Irak est un pays ami et voisin de l’Iran. Les deux pays partagent des affinités religieuses, sociales et civilisationnelles. J’espère que pendant votre mandat nous serons témoins du renforcement de la coopération militaire et de défense entre les deux voisins », a précisé le général Hatami.

Le général Hatami a déclaré : « Nous considérons que la sécurité, la stabilité et l’amélioration de la situation en Irak sont dans l’intérêt de la région et avons toujours œuvré en ce sens », a-t-il ajouté.

Soulignant la nécessité de consultations plus étroites entre Téhéran et Bagdad sur les questions bilatérales et régionales, le ministre de la Défense a invité son homologue irakien à se rendre en Iran.

Pour sa part, al-Shammari a félicité l’Iran pour son soutien à la lutte contre les groupes terroristes, affirmant que les deux États voisins partagent de nombreux intérêts et que leur sécurité et leur stabilité sont étroitement liées.

Plus tôt en juin, le général de brigade Alireza Sabahi Fard, commandant de la base antiaérienne de Khatam al-Anbiya de l’armée iranienne, a déclaré que la défense aérienne iranienne était prête à satisfaire aux exigences de la défense aérienne irakienne dans tous les domaines.

En avril, le général Mohammad Hossein Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a déclaré que Téhéran et Bagdad avaient convenu de lancer une coopération en matière de défense aérienne afin de lutter contre les menaces éventuelles pesant sur la frontière occidentale avec l’Irak.

En juillet 2017, l’Iran et l’Irak ont signé un accord visant à renforcer la coopération militaire dans de nombreux domaines, y compris la lutte antiterroriste.

Sur la base de cet accord, Téhéran et Bagdad tentent de promouvoir l’interaction et de partager leurs expériences en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, travaillent ensemble pour assurer la sécurité des frontières et se fournissent mutuellement des formations et un soutien logistique, technique et militaire.

Selon une autre information, les Hachd al-Chaabi ont transformé la ville de Tal Afar dans la province de Ninive en enfer pour les résidus takfiristes.

Les Hachd al-Chaabi ont récemment lancé des opérations pour nettoyer Tal Afar de la présence des résidus de Daech.

Selon les médias arabes, les combattants du Hachd al-Chaabi, au cours de l’opération, ont pris pour cible les positions des terroristes, tuant plusieurs d’entre eux.

Tal Afar est une ville stratégique. Elle est située à proximité de la frontière avec la Syrie. Cette ville est utilisée par les terroristes en Syrie pour se rendre en Irak. Elle est deuxième ville irakienne après Mossoul.

Ces opérations interviennent alors que nous assistons toujours à des agissements suspects américains en Irak. Les États-Unis tentent de saboter cette opération de nettoyage en utilisant la base militaire d’al-Qiyara dans le sud de Mossoul.

Les Américains essaient de créer des conflits politiques en Irak en montant les partis, les courants et les coalitions politiques contre le gouvernement de Bagdad.

