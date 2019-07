Plusieurs interprétations ont été données à la décision des Emirats arabes unis de se retirer du Yémen.

L’une d’entre elles, véhiculée par The Guardian laisse entendre que ce retrait ne serait que formel.

Selon le journal britannique, Abu Dhabi va bel et bien retirer ses forces mais il va confier ses positions à des mercenaires étrangers et à des groupuscules locaux qui lui sont loyaux.

Tout en rapportant les allégations émiraties selon lesquelles ces troupes vont combattre Daech et Al-Qaïda, et non plus les Houthis, The Guardian indique toutefois que les EAU poursuivront leur politique de soutien aux séparatistes du Yémen.

Mais des experts ont souligné pour le quotidien que le gel actuel de la situation au Yémen pourrait générer des résultats contraires à ceux escomptés. Ils estiment aussi que le retrait pourrait avoir pour conséquence d’affaiblir les capacités militaires saoudiennes au Yémen, de quoi pousser Riyad à accepter un règlement politique et non plus militaire, d’autant que ce dernier s’est avéré être un fiasco, malgré le grand déséquilibre des forces à son avantage.