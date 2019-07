Le ministre des Affaires étrangères bahreïni Khalid bin Ahmed Al Khalifa a expliqué que sans le soutien apporté par l’Iran au Hamas et autres groupes de la Résistance palestinienne, ‘Israël’ et les Palestiniens seraient plus proches de la paix.

L’Iran soutient les brigades Ezzeddine al-Qassam, aile armée du du Hamas, et les brigades al-Quds, celles du Jihad islamique palestinien.

« Nous ne voulons pas laisser cette question [du conflit israélo-palestinien] continuer à être utilisée par des pays ou par des groupes terroristes qui cherchent à dominer la région. Et cela nous amène à la question de l’Iran », a estimé le ministre bahreïni lors d’un événement organisé par l’Atlantic Council à Washington.

« Si ce n’était la présence de l’Iran – la présence des soldats iraniens, de l’argent iranien, la réalité du soutien iranien au Hamas et des combattants qui ont le contrôle de Gaza – nous serions bien plus avancés dans le processus d’une paix entre Palestiniens et Israéliens et nous aurions de meilleures chances de la réaliser », a-t-il prétendu.

« Mais ce rôle est tellement toxique qu’il rend les choses difficiles à toute occasion », a-t-il clamé.

Al Khalifa a également précisé que son pays s’intéressait au développement du commerce et du tourisme avec l’entité sioniste à l’avenir, ajoutant qu’il était « prématuré » d’évoquer de telles initiatives. « Nous voulons y parvenir », a-t-il dit.

Al Khalifa a par ailleurs pris la pose pour une photo cette semaine – une première – aux côtés du ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne cesse de se vanter de liens croissants entretenus avec les Etats arabes, que ce soit au grand jour ou de manière secrète.

Jeudi, le ministère des Affaires étrangères a même annoncé que Katz et Netanyahu espéraient œuvrer en faveur d’un accord de paix avec les nations du Golfe au cours des prochaines années.

Le Hamas dénonce le pro-sionisme des dirigeants arabes

Pour sa part, le Hamas a dénoncé Al Khalifa pour le cliché le montrant aux côtés de Katz.

« La photo chaleureuse montrant les ministres des Affaires étrangères du Bahrein et de l’occupation révèle simplement le pro-sionisme qui caractérise dorénavant certains responsables arabes », a écrit Sami Abu Zuhri, un officiel du Hamas, sur Twitter.

« Ces rencontres et ces photos sont une trahison de Jérusalem et de la Palestine et elles ne parviendront pas à saper la conscience de la nation ou à amener cette dernière à abandonner la Palestine ou à normaliser l’occupation », dit encore son post.

Jason Greenblatt, l’un des envoyés du président Donald Trump au Moyen-Orient, avait posté la photo sur Twitter jeudi, indiquant que les deux ministres des Affaires étrangères avaient pris part à un « échange amical ».

Source: Médias israéliens