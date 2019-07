Israël serait devenu la solution pour l’Arabie saoudite dirigée par le prince héritier Mohamad ben Salmane.

C’est l’avis du chroniqueur des affaires arabes dans la télévision israélienne 13, traduit par la télévision libanaise satellitaire al-Mayadeen TV, Tsivi Yahzakili selon lequel un grand changement est opéré dans ce royaume, depuis le jihad et jusqu’à l’amour des juifs. « Avant deux décennies, l’Arabie saoudite était le berceau du Jihad qui a été exporté au monde via ben Laden et Daech », a-t-il souligné dans un reportage diffusé par la télévision en question. Selon lui, l’un des changements les plus importants qui s’opère en Arabie est celui lié aux juifs et à Israël.

« Depuis que MBS a reçu le baptême de feu qui a failli le renverser, lorsqu’il a décidé de liquider le journaliste qu’il n’aimait pas, il a compris que pour rester et diriger le monde arabe, il devrait se lancer depuis l’extérieur et sortir de la caisse tout ce qui s’y trouve, tout ce qui est en lien avec Israël, avec les Palestiniens, et plus précisément avec la plus grosse menace, les Iraniens », a-t-il dit .

Rappelant que pendant longtemps, l’institution religieuse dans ce pays traitait les juifs d’impies, Yahzakili estime qu’aujourd’hui elle a compris que pour empêcher « le terrorisme palestinien » de porter atteinte à l’Arabie et surtout « le terrorisme iranien de frapper à sa porte depuis la frontière avec le Yémen, « les juifs sont aujourd’hui au côté de l’Arabie saoudite raison pour laquelle il faut changer de comportement avec eux ».

D’après ce chroniqueur, la menace iranienne a poussé l’Arabie saoudite à se coller d’Israël via un système de relations complexes. « On peut pressentir ce changement sur le plan religieux aussi », a-t-il fait remarquer. Affirmant s’attendre à des changements dans la charia wahhabite de vigueur dans ce pays.

« Il faut vraiment se frotter les yeux pour croire ce qu’ils disent en Arabie saoudite ils sont plus modérés que les Palestiniens eux-mêmes, plus qu’Abou Mazen et surement beaucoup plus que le Hamas », a-t-il signifié.

Et Yahzakili de conclure : « dans les déclarations qui sortent de la maison royale saoudienne, non seulement Israël n’est pas plus l’ennemi, non seulement Israël n’est plus le problème, mais il est devenu la solution ».