Le général Qassem Soleimani, commandant de la force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a désigné dans deux décrets distincts Hassan Pelarak conseiller et assistant spécial du commandant de l’unité d’élite du CGRI (Force Qods) et Mohammad Jalal Maab responsable exécutif de l’Organisation de reconstruction des sanctuaires en Irak.

Dans le décret publié par l’agence d’information Fars, le commandant de la Force Qods du CGRI a confié les responsabilités suivantes à Hassan Pelarak :

– Superviser les travaux de l’Organisation de reconstruction des sanctuaires en Irak et examiner les problèmes afin de les régler dans les meilleurs délais.

– Aider à approfondir les liens économiques et culturels entre les deux pays.

– Être en contact avec les peuples iranien et irakien pour qu’ils apportent leur contribution et apportent leur aide lors de la marche de l’Arbaïn (cérémonie religieuse) ainsi que lors des catastrophes naturelles telles que les inondations, les tremblements de terre, etc.

– Participer au Comité économique pour neutraliser les sanctions.

– Et enfin, participer au conseil de commandement de la Force Qods.

Source: Avec PressTV