L’armée syrienne a conquis deux localités dans le nord-ouest de la Syrie, à l’issue de plusieurs semaines de combats intenses contre les groupes rebelles takfiristes.

Situés dans le nord de la province de Hama, aux confins avec la province d’Idleb, Tal Maleh a été conquise dans la nuit de dimanche à lundi, avec l’aide de l’aviation militaire et de l’artillerie syriennes. Selon al-Mayadeen TV, tous les membres du groupes qui l’occupaient depuis deux mois ont été tués.

Quant à Jibbbine, elle a été libérée ce lundi matin après d’intenses combats au bout desquels les corps des miliciens gisaient sur le sol.

L’armée syrienne a mené « des opérations contre les foyers des terroristes armés et a détruit leurs quartiers-généraux et leurs équipements militaires », selon l’agence officielle Sana.

Les Forces gouvernementales syriennes ont lancé depuis fin avril la bataille pour reconquérir la province d’Idleb et les zones adjacentes dans les provinces de Hama, Alep et Lattaquié. Elles ont maintes fois alterné entre la conquête des certaines régions puis leur perte. Dans les médias occidentaux et internationaux sont relayées les versions de l’OSDH et des Casques blancs qui véhiculent que l’armée syrienne commet des massacres contre le civils dans ses raids aériens,

La région d’Idleb, qui accueille quelque trois millions d’habitants, est dominée par les jihadistes takfiristes de Hayat Tahrir al-Cham, une coalition de milices qui comprend des factions qui affichent ouvertement leur adhésion à al-Qaïda, à l’instar de Hourras Eddine et ceux qui la dissimulent et prétendent avoir quitté ses rangs, à l’instar de front al-Nosra.

