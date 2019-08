Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a révélé qu’Israël prend part au dispositif de protection du trafic maritime organisé par les Etats-Unis dans le Golfe persique. Il n’a pas précisé de quelle manière exactement Israël est présent, se contenant de dire que c’était sur le plan des renseignements et « d’autres domaines dans lesquels Israël a un avantage relatif ».

Israël Katz a indiqué suite à sa dernière visite à Abou Dhabi et son entretien avec un haut dirigeant des émirats, avoir donné instruction à son ministère d’être en relation avec l’Administration américaine afin qu’Israël soit partie prenante dans la protection des bâtiments qui traversent le Golfe persique et le détroit d’Ormuz.

Il a souligné l’importance stratégique de cette implication israélienne pour freiner « l’hégémonie iranienne » et renforcer les liens avec les pays du Golfe, selon la politique qu’il mène en collaboration avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le ministre israélien a déclaré que promouvoir le rapprochement d’Israël avec le monde arabe était sa principale priorité, ajoutant qu’il était « réaliste » de parvenir à des accords de paix formels avec des Etats modérés du Golfe d’ici quelques années.

« C’est le défi. C’est là l’objectif « , a-t-il déclaré à la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Faisant référence aux accords de paix conclus entre ‘Israël’ et l’Égypte et la Jordanie, M. Katz (Likoud) a déclaré qu’il était « réaliste » d’atteindre une normalisation totale des relations avec les États du Golfe « dans les années à venir », même en l’absence d’un accord de paix global avec les Palestiniens.

« Israël et le monde arabe ont des points de vue différents sur la question palestinienne, mais ces arguments ne doivent pas faire obstacle à une détente plus large entre les Arabes et Israël », a-t-il estimé.

