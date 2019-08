Le rédacteur en chef du quotidien égyptien Al-Shorouk a insisté dans une note sur la nécessité d’un dialogue direct entre les pays arabes et l’Iran pour sauver la région de l’opportunisme des États-Unis et du régime israélien et mettre fin au chantage exercé par le président américain Donald Trump sur les pays de la région.

« Si les États-Unis du président Donald Trump veulent être payés à l’avance pour tout ce qu’ils font, pourquoi l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d’un côté, et l’Iran, de l’autre, ne négocient-ils pas directement pour parvenir à un accord permanent basé sur le bon voisinage ? », a dit Emad al-Din Hossein au début de son article.

Hossein indique qu’il fait cette proposition tout en état conscient qu’il est difficile de la mettre en œuvre sur le terrain, après que l’administration américaine est parvenue à convaincre les pays arabes qu’elle protège la région de « la menace iranienne ».

Le journaliste égyptien a écrit que la plupart des pays arabes riverains du golfe Persique se rapprochent des États-Unis et d’Israël pour faire face à la « menace iranienne ».

À la question de savoir si les pays arabes du golfe Persique et l’Iran sont prêts à négocier ces jours-ci, l’article répond négativement. Il est pourtant, selon lui, dans l’intérêt des deux parties d’engager des négociations pour parvenir à un compromis plutôt que de se retrouver à la merci du chantage de Washington et de Tel-Aviv.

« Le président américain Donald Trump a déclaré explicitement que Washington ne combattrait pas l’Iran pour sécuriser le transit du pétrole par le détroit d’Hormuz, mais se battrait pour Israël. Trump n’arrête pas un seul moment d’exercer un chantage sur les États du golfe Persique et de les humilier », a-t-il ajouté.

Hossein estime que l’intérêt des États-Unis est dans la poursuite des tensions avec l’Iran pour rendre indispensable leur présence dans la région.

« Alors que les États-Unis et leur allié israélien ne cherchent que leurs propres intérêts, qu’est-ce qui empêche l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Iran de s’asseoir et de négocier un règlement global préservant les intérêts, échappant ainsi au chantage occidental ? », a-t-il noté.

Se référant à une information publiée la semaine dernière par le site DEBKAfile proche du renseignement israélien, Al-Shorouk écrit que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont entrés en contact avec l’Iran et ont ouvert des discutions sur la sécurité de navigation dans le golfe Persique.

Selon le quotidien égyptien, Riyad et Abu Dhabi ont compris que les méthodes de l’administration Trump vis-à-vis de l’Iran desservaient leurs intérêts.

