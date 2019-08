O secretário-geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, discursou durante o festival da « Vitória e Dignidade » em Bint Jbeil no 13º aniversário da vitória sobre o inimigo israelense em 2006 e começou avisando: « Se brigadas, batalhões e tanques israelenses decidirem um dia entrar no Líbano, vamos eliminá-los sob as câmeras de televisão, na frente de todo o mundo », alertou o Chefe do Hezbollah, acrescentando: « O poder do eixo da resistência, forma uma resistência que impede a guerra na região e isso dissuade os inimigos a iniciar guerras ».

Referindo-se à ofensiva israelense de 33 dias contra o Líbano, ele assegurou que « A força do Líbano e sua resistência forçaram o inimigo israelense a pará-la », ao passo que duraria ainda mais, as expectativas dos americanos que o patrocinaram e que « até a erradicação do Hezbollah ou capitulação ». Dadas as palavras de John Bolton, que era então o embaixador dos EUA nas Nações Unidas, confiado a uma autoridade árabe que as relatou ao S. Nasrallah.

Segundo o líder do Hezbollah, a situação de resistência nunca foi tão favorável como hoje: « Estamos pela primeira vez diante de um verdadeiro eixo de resistência, de uma verdadeira frente de resistência que se estende da Palestina, através do Líbano, Síria, Irã, Irã e Iêmen, além de incontáveis povos que o apoiam, os do Bahrein, Tunísia e da Argélia », assegurou.

Segundo ele, a maioria dos generais e especialistas israelenses admitem não poder comprovar que poderão ocupar o país em caso de guerra e alguns usam não apenas « o equilíbrio das forças », mas também « o equilíbrio estratégico » para descrever a situação atual.

Sua eminência informou que os estrategistas israelenses estão agora à procura de uma nova definição da vitória para não ter que enfrentar de novo a opinião pública em caso de outra derrota.

« Então se as brigadas do exército israelense entrarão no sul do Líbano, serão erradicadas no local, diante das câmeras e do mundo », disse ele.

Sayyed Nasrallah reiterou que: « Em caso de guerra contra o Irã, será uma guerra contra todo o eixo de resistência, e a região se incendiará. Assim, apoiando-se neste eixo de resistência, devemos construir o nosso futuro. Essa frente garante que não haverá guerra, e assim, podemos evitar guerras na região pelo nosso poder. Portanto, o eixo da resistência, com a liderança do Irã, pode impedir qualquer guerra que os americanos e os países do Golfo apostam em fazer », disse ele.

E para continuar: « Sim, somos parte do eixo que impediu a guerra, enquanto aqueles que querem a guerra são EUA, Israel, Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Nós queremos a paz no Iêmen, no Iraque e no Irã. Nós queremos que o povo palestino restaure seus direitos », disse ele.

Segundo S. Nasrallah; « O presidente dos EUA, Donald Trump, não considera mais a guerra porque está convencido de que o Irã é militarmente poderoso e também é corajoso e não tem medo de mostrar as suas forças ».

Sobre a situação interna, Sayyed Nasrallah lembrou novamente que o Hezbollah não age de acordo com seu poder militar e não quer eliminar nenhum protagonista político libanês. « São os outros que gostariam de eliminar as facções de sua comunidade que não as seguem », disse ele. Pedindo às diferentes partes que trabalhem juntas para resolver as disputas e crises no Líbano.

AS PRINCIPAIS IDÉIAS DO DISCURSO

Felicito-vos por esta grande cerimônia que a sua particularidade este ano é que se situa entre dois grandes festivais o Eid al Al-Adha, o grande sacrifício e o do AL-Ghadir, o Eid AL Wilayat.

Daqui a alguns dias, teremos outra cerimônia, no dia 25 de agosto vamos celebrar em Bekaa a cerimônia da segunda libertação, na guerra contra os grupos takfiristas, motivo pelo qual compartilharei meu discurso em duas partes.

Segurança merecida pois é um fruto de seus esforços.

Quero focar o meu discurso na cerimônia, em seguida, na situação regional e finalmente, a local.

Na introdução saliento um ponto muito importante, que dois dias antes da festa de AL-Adha, as pessoas foram para as suas regiões no sul, mesmo nas regiões fronteiriças para festejar o Eid com segurança e tranquilidade, o que é muito importante, sem medo de uma possível agressão. « Esta proteção e segurança não veio de graça, mas um trabalho construtivo e esforço ininterrupto, é uma grande bênção de Deus que devemos conhecer e agradecer, preservando os fatores de sua perpetuação », adicionou.

« A presença das multidões no sul expressa a confiança de todos em deter o inimigo israelense e essa conquista deve ser reconhecida e preservada. O que é notável nas regiões do sul é a grande urbanização que está ocorrendo e que as pessoas podiam ver no sul a extensão das reconstruções de casas destruídas e a construção de moradias, projetos econômicos e locais turísticos, com o suor e o esforço do povo local além do dinheiro dos expatriados nos quais os EUA e Israel estão travando uma guerra implacável em todo o mundo. Todas as cidades do sul do Líbano estão ficando cada vez mais populosas por conta da segurança e tranquilidade, sem qualquer preocupação ou medo de agressão ».

Isso reflete que as pessoas estão investindo nesta região e estão se preparando para o futuro com confiança em impedir o inimigo de minar sua segurança. Essa confiança que algumas pessoas chamam de poder excessivo é o resultado de esforços monstruosos.

Desde 14 de agosto de 2006, quando as pessoas voltaram para casa depois da guerra, e até hoje, o sul goza de uma segurança insuperável que é bem merecida, pois é fruto de uma posição de força, dignidade e liberdade. Ninguém pode afirmar que lhes garantiu essa segurança e estabilidade, nem os EUA, nem a comunidade internacional, nem a ONU, nem a proteção árabe.

Foram os libaneses que construiram sua segurança no Líbano e no sul, graças à equação de ouro Exército-Gente-Resistência.

Quando falamos de um equilíbrio dissuasivo com o inimigo israelense e de seu medo de iniciar uma guerra contra o Líbano, isso não é um discurso ou uma posição verbal, mas é o resultado de um trabalho árduo e constante, que não conhece trégua. Há pessoas que pensam, planejam, inventam, e implementam todos os meios para estarem totalmente preparados para enfrentar qualquer agressão … Razão pela qual os EUA gostariam de secar as fontes desses esforços que são implantados longe dos olhos e que as pessoas só veem os resultados. Desde 14 de agosto 2006, as pessoas desfrutam dessa segurança graças a esses homens Mujahideen, graças aos sacrifícios feitos por suas famílias que suportam o ônus dessa mobilização para adquirir e dominar todas as forças e habilidades necessárias.

A guerra de 2006 é uma guerra americana com Israel como uma ferramenta.

Na consciência, deve-se saber com certeza que a guerra lançada contra o Líbano em 2006 não foi apenas israelense. Israel foi apenas uma ferramenta.

O objetivo dessa guerra era estabelecer um novo Oriente Médio para que pudesse completar a invasão do Afeganistão e do Iraque.

A decisão desta guerra foi americana e o projeto da guerra também. Os israelenses eram apenas ferramentas. Ehud Olmert acabara de ser nomeado primeiro-ministro. O mesmo acontece com o chefe de gabinete Moshe Yaalon. Eles não fazem guerra quando sao acabados de ser nomeados. Foram os americanos que patrocinaram essa ofensiva.

Todas as memórias, documentos e bastidores atestam que os israelenses queriam ficar satisfeitos com a ação que fizeram no primeiro dia após a captura dos soldados, mas foram os EUA que os convenceram de uma ofensiva mais ampla.

O projeto aspirava a ser o prelúdio para a erradicação da resistência no Líbano e a liquidação da resistência na Palestina, e para conseguir derrubar o poder de Bashar AL-Assad na Síria, pois é uma parte do eixo de resistência, e também para cortar o caminho para a resistência antiamericana no Iraque, e eu não estou falando sobre o Al-Qaeda, que só matou pessoas e civis.

Ressaltando que quando falamos em uma total hegemonia americana na região, devemos lembrar que alguns no Líbano estavam falando sobre uma nova era americana na região.

Como a guerra de 2006 parou

Saiba que a guerra parou por um motivo: não por pressão internacional, nem pela pressão árabe inexistente, nem por um despertar de consciência no mundo devido às imagens de massacres de pessoas, mulheres, idosos e crianças. O mundo não despertou por causa da selvageria desta guerra, mas a percepção de que esta guerra não atingiu seus objetivos e apreensão, especialmente para que a magia não se volte contra o mago. Tenho documentos que confirmam a fé de um oficial árabe que os denunciou pessoalmente.

Se Israel tivesse continuado a guerra, suas forças terrestres teriam incorrido na catástrofe. Originalmente, o projeto queria fixar Israel como mestre e como soberano, mas como a guerra estava caminhando para o desastre, o acordo havia mudado totalmente.

Meus irmãos e eu estávamos discutindo o que alguns líderes da resistência nos disseram. Eles se recusaram a aceitar o cessar-fogo e pediram por mais algumas semanas para garantir que houvesse resultados fabulosos, mas à luz das estimativas políticas, levando em consideração a situação em que as pessoas estavam vivendo. Então, sem esquecer nossas consultas com nossos aliados, incluindo o chefe do Parlamento Irmão Nabih Berri, e nosso aliado General Michel Aoun, decidimos que a luta deveria ser interrompida.

A história de Bolton e o final da guerra 2006

Então, há um oficial árabe que me contou os fatos que as Nações Unidas fez para impedir a guerra. Ele fazia parte da delegação que foi para Nova York, duas semanas após o início da guerra.

Ele me disse que Bolton, que era o representante dos Estados Unidos na ONU, assegurou que esta guerra não vai parar até exterminar o Hezbollah ou quando ele se render.

Duas semanas depois, nos últimos dias da guerra, este oficial relata ter participado de uma dolorosa reunião nas Nações Unidas, na qual os israelenses impuseram condições muito difíceis, e durante as quais as discussões continuaram. Porém, à beira do fim da guerra, o representante israelense exigiu que a guerra fosse interrompida a todo custo, e este mesmo pedido foi repetido por Bolton.

O oficial árabe viu Bolton e o questionou: você esmagou o Hezbollah ou capitulou? Bolton respondeu negativamente, e que os israelenses não poderiam continuar a guerra e que temiam o pior.

A guerra parou porque Israel foi derrotado e não conseguiu vencer isso foi possível graças a todos vocês, e a força do Líbano, e sua resistência que parou a guerra e devemos manter isso em mente. A guerra de 2006 parou porque Israel falhou e mostrou a incapacidade de continuar porque vocês foram os fortes, os firmes e os pacientes que assumem a responsabilidade. Este novo projeto de novo Oriente Médio não poderia ser desfeito e a guerra não poderia ser interrompida sem vocês, sem essa equação de Resistência do Povo-Exército.

Deve ser dito que os nossos meios eram muito modestos naquela época, especialmente quando enfrentamos o exército mais poderoso do mundo. O fator decisivo da vitória foi, sem dúvida, sua fé, coragem, consciência, sagacidade, seu senso de sacrifício, eu me dirijo especialmente às famílias dos mártires da guerra, aos feridos da guerra que perderam suas casas, seus campos, suas propriedades.

Esta vitória está em dívida com a base da resistência, do Hezbollah e do movimento Amal e de todas as outras facções da resistência no território libanês, para não mencionar a liderança política, apesar da falta de unidade nacional, mas também para a posição oficial do presidente Emile Lahoud quando ele presidiu o Conselho de Ministros e do chefe do Parlamento Nabih Berri.

Apenas a harmonia política estava faltando na guerra

Se nossos aviões tivessem uma verdadeira unidade nacional naquele tempo e uma completa harmonia política, estaríamos em uma posição de recusa de condições e até mesmo de podermos impor nossas próprias condições. Portanto, perdemos essa oportunidade por causa da falta dessa harmonia política.

Então, claro, o fator mais importante e decisivo nesta vitória foi o apoio de Deus. Entretanto, este grande desequilíbrio de forças só pode nos levar a essa conclusão: Dezenas de Mujahideen tiveram que enfrentar centenas de tanques e veículos e milhares de soldados e aviões israelenses!

Hoje somos poderosos e espero que esta harmonia nacional no próximo confronto com o inimigo seja restaurada e lembro-me a este respeito, a posição do nosso atual chefe de Estado, Michel Aoun, que afirmou que no caso de outra guerra de julho, vamos ganhar de novo.

A batalha de Bint Jbeil e a teia de aranha

Onde vocês estão sentados hoje, esta praça da região de Bint Jbeil-Ainata-Aitaroune e Maroun Rass foi o palco de uma das maiores batalhas da guerra.

Após o fracasso da ofensiva aérea em que eles bombardearam todos os alvos e não podiam mais bombardear outros locais, sabendo que o bombardeio aéreo não pôde determinar o destino da guerra, eles (os israelenses) estavam de olho em Bint Jbeil porque é uma cidade, e é a mais próxima da fronteira. Simbolicamente, é um feito para conquistá-la. Isso permitiu que eles avançassem em sua ofensiva terrestre. Eles precisavam ouvir o fato de que isso custa uma proeza terrena que eles podem apresentar como isca de guerra.

E então há outro significado, confirmado por todos os documentos e dados, que o ministro da guerra do Israel escolheu este lugar, porque ele queria que seus soldados tomassem o lugar onde o discurso de 2000, em que eu disse que Israel era mais frágil que a teia de aranha, de modo que um de seus generais pudesse fazer um discurso e dizer que Israel não é uma teia de aranha!

O que aconteceu depois do fracasso da sua incursão em Bint Jbeil é que eles tentaram voltar a outros eixos incluindo o de Ainata. E é precisamente aqui que houve o maior número de mártires. Combatentes de todas as outras aldeias reuniram-se nesta aldeia e lutaram às vezes em combates corpo-a-corpo, a poucos metros dos soldados israelenses, sob condições muito difíceis e conseguiram derrotar os soldados israelenses e forçá-los a recuar sob chuva de fogo. Peritos militares sabem o que significa sair sob fogo.

É por isso que eles cometeram massacres contra civis: é para cobrir sua retirada humilhante. Essa batalha foi decisiva na guerra, e a magia realmente se voltou contra o mago.

O exército israelense queria apresentar um feito de qualidade e a batalha de Bint Jbeil privou-a de seu desejo.

Os comandantes do exército israelense então perceberam que seus soldados que não conseguiram tomar o controle desta praça não conseguirão chegar a Bint Jbeil.

A doutrina da Teia de Aranha que eles queriam esquecer permanentemente foi finalmente confirmada como uma identidade real que realmente se apega a eles. E mesmo hoje, depois de 13 anos, os israelenses estão cientes de que Israel é mais frágil que a teia de aranha.

É a perseverança dos combates nesta praça que se aprofundou na consciência dos israelenses e desde que eles tentam aperfeiçoar suas forças terrestres, enquanto seus especialistas e generais não acreditam mais na vitoria. Agora é julgado: a ofensiva aérea não pode vencer uma guerra.

O mundo inteiro vai assistir a destruição de brigadas e tanques israelenses

A resistência aprendeu muito com a experiência da guerra de julho. Portanto, desenvolvemos um sistema de defesa para as nossas localidades e aldeias estejam muito avançadas, e planejam defender a nossa terra. E desde que nós forçamos em exercícios, manobras e treinamento para maximizar nosso desempenho, e disso claro que não vou falar mais.

A partir desta praça, eu lhes digo, se as brigadas e tanques israelenses ou até mesmo suas forças de elite arriscassem entrar em nossa terra, tudo será destruído, e eu prometo a vocês que o mundo todo assistirá a destruição ao vivo.

Situação interna no país

Nasrallah apontou que dentro do Líbano; “não estamos agindo a partir da posição do vencedor e da posição de poder excedente. Não concordaríamos em cancelar e anular ninguém, questionando que se o outro eixo vencesse, como vai se comportar com o Hezbollah, Amal, as forças nacionais e as forças do 8 de Março?”.

Ele acrescentou: « Enquanto pedimos cooperação em vários arquivos e não queremos abolir ninguém dentro das comunidades ou regiões, porém pedimos o respeito pelos resultados e trabalhos feitos nas eleições parlamentares e temos que esforçar para fazer melhorias no nosso país ».

Sua Eminência dirigiu a palavra ao povo no distrito e cidade de Tiro para participar das eleições parciais, pois o Irmão Sheikh Hassan Izz al-Din foi o nosso candidato e esperamos que o candidato vença e lamentemos a renúncia do Irmão Nawaf al-Moussawi da sua posição parlamentar.

Em conclusão, ele agradeceu ao todos aqueles que participaram da celebração do aniversário da vitória de julho, dizendo que isso é parte da batalha e da guerra e da cena e da mensagem que deve ser entregue ao inimigo.

Source: Al-Manar